La Iglesia cuestionó a Jorge Macri por sus dichos sobre las personas en situación de calle y defendió el trabajo de los comedores

La difusión de un video con declaraciones de Jorge Macri sobre la asistencia a personas en situación de calle generó una fuerte respuesta de la Iglesia.

El sacerdote Lorenzo "Toto" De Vedia cuestionó los dichos del jefe de Gobierno y defendió la tarea que realizan parroquias y comedores comunitarios.

El cura afirmó que la crisis económica incrementó la cantidad de personas que recurren a la asistencia alimentaria, incluyendo trabajadores con empleo.

También criticó los mecanismos de control aplicados sobre los beneficiarios y advirtió que la ayuda estatal resulta insuficiente frente al aumento de la demanda.

De Vedia rechazó las críticas hacia quienes administran los comedores y destacó el trabajo solidario que realizan voluntarios y organizaciones barriales.

La controversia volvió a exponer las diferencias entre sectores de la Iglesia y el Gobierno porteño sobre las políticas destinadas a atender la problemática social y la situación de las personas sin hogar.

La tensión entre sectores de la Iglesia y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires volvió a quedar en evidencia luego de que se difundiera un video en el que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se refirió a la asistencia que distintas parroquias y organizaciones brindan a las personas en situación de calle. Las declaraciones del mandatario generaron una rápida respuesta del sacerdote Lorenzo "Toto" De Vedia, quien rechazó los cuestionamientos y defendió el rol social que cumplen los comedores comunitarios.

La polémica se originó tras la circulación de una grabación en la que Macri sostuvo que ofrecer comida y abrigo a las personas sin hogar favorece la llegada de más personas a esos lugares. Sus declaraciones provocaron críticas por parte del denominado "cura villero", quien consideró que ese planteo desconoce la realidad que atraviesan quienes viven en condiciones de extrema vulnerabilidad.

De Vedia, párroco de la Iglesia de Caacupé, en el barrio de Barracas, calificó esas expresiones como una falta de sensibilidad frente a una problemática social cada vez más compleja. En ese sentido, afirmó que brindar alimento y contención constituye una respuesta humanitaria básica frente a personas que no cuentan con recursos para satisfacer sus necesidades más elementales.

El sacerdote sostuvo además que la crisis económica está modificando el perfil de quienes recurren diariamente a los comedores comunitarios. Según explicó, ya no se trata únicamente de personas en situación de indigencia estructural, sino también de trabajadores que, pese a mantener alguna actividad laboral, no logran cubrir el costo de vida.

De acuerdo con su descripción, durante los últimos meses aumentó de manera sostenida la cantidad de personas que solicitan asistencia alimentaria. Señaló que muchas familias que anteriormente podían sostenerse con empleos informales, tareas domésticas o changas hoy comenzaron a recurrir a los espacios comunitarios debido a la caída de esos ingresos.

En ese contexto, indicó que entre quienes concurren a los comedores existen trabajadores vinculados a distintas actividades de servicios, cuyos ingresos ya no alcanzan para afrontar los gastos básicos del hogar.

Otro de los aspectos cuestionados por De Vedia fue el sistema de control implementado sobre los beneficiarios de los comedores. El sacerdote expresó su desacuerdo con los mecanismos de seguimiento utilizados para registrar la asistencia de quienes reciben ayuda alimentaria y consideró que ese procedimiento resulta inadecuado frente a una realidad social caracterizada por la urgencia y la necesidad.

Según planteó, las personas que atraviesan situaciones de pobreza no pueden quedar sujetas a controles administrativos que desconozcan las dificultades cotidianas que enfrentan para acceder a la alimentación.

Asimismo, el referente religioso manifestó su preocupación por la disminución de los recursos destinados a la asistencia social. Aseguró que, mientras la demanda de alimentos crece de manera constante, el acompañamiento estatal no registra un incremento proporcional, situación que obliga a las organizaciones comunitarias y parroquias a redoblar esfuerzos para sostener los servicios que prestan en los barrios populares.

En sus declaraciones también salió en defensa de quienes trabajan diariamente en los comedores, especialmente de los voluntarios y referentes barriales que organizan la preparación y distribución de alimentos.

En ese sentido, rechazó los cuestionamientos dirigidos hacia las organizaciones sociales y consideró injusto asociar el funcionamiento de los comedores con prácticas irregulares o con intereses particulares. Por el contrario, destacó el compromiso de quienes dedican tiempo y recursos para atender a personas en situación de vulnerabilidad.

Las declaraciones del sacerdote volvieron a poner de manifiesto las diferencias que existen entre algunos sectores de la Iglesia y las autoridades porteñas respecto de las políticas destinadas a las personas en situación de calle y al funcionamiento de los espacios de asistencia comunitaria.

Mientras desde el Gobierno buscan fortalecer mecanismos de control y administración de la ayuda social, referentes eclesiásticos sostienen que el crecimiento de la pobreza exige priorizar la asistencia inmediata y reforzar la presencia del Estado junto con el trabajo que desarrollan parroquias, organizaciones sociales y voluntarios en los barrios más afectados por la crisis económica.