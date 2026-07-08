Preocupación en Uruguay por la presencia de bandas brasileñas tras una ola de balaceras en Montevideo

Una serie de tiroteos registrados en los últimos días en un barrio de Montevideo encendió las alarmas de las autoridades uruguayas, que investigan la posible presencia de organizaciones criminales brasileñas vinculadas al narcotráfico.

Los hechos ocurrieron en el barrio Los Sueños, una zona que recientemente se vio sacudida por varios episodios de violencia armada. Según relataron vecinos del lugar, los disparos se repiten desde hace más de una semana, principalmente durante la noche, generando temor entre las familias que viven en el sector.

Algunas de las balas impactaron contra viviendas e incluso atravesaron paredes y ventanas, aumentando la preocupación por la seguridad de los residentes.

Sospechan de grupos criminales extranjeros

Las primeras líneas de investigación apuntan a la posible instalación de ciudadanos brasileños vinculados a organizaciones delictivas con importante capacidad de fuego. Los investigadores manejan la hipótesis de que estos grupos buscan consolidar su presencia en la zona para controlar puntos de venta de drogas y disputar territorios con otras bandas.

La situación cobra especial relevancia debido a que el barrio está conformado prácticamente por una única calle principal, por donde transitan todos los habitantes para acceder a sus hogares, convirtiéndose en el escenario recurrente de los enfrentamientos armados.

El Gobierno sigue de cerca la situación

La escalada de violencia llegó a la agenda del Gobierno uruguayo. El ministro del Interior, Carlos Negro, manifestó públicamente su preocupación por el incremento de balaceras en distintos sectores de Montevideo y reconoció que existe información sobre la presencia de organizaciones criminales brasileñas operando en territorio uruguayo.

El funcionario explicó que las autoridades mantienen un intercambio permanente de información con organismos de seguridad de Brasil para monitorear los movimientos de estos grupos y prevenir su expansión.

Además, señaló que si bien históricamente estas organizaciones tenían presencia principalmente en zonas fronterizas, actualmente también existen indicios de actividad en la capital del país.

Foco en el control de armas y municiones

Desde el Ministerio del Interior consideran que uno de los desafíos centrales para combatir este fenómeno es fortalecer los controles sobre la circulación de armas y, especialmente, de municiones.

En ese sentido, las autoridades impulsan iniciativas legislativas y reglamentarias destinadas a endurecer los mecanismos de registro, comercialización y seguimiento de municiones, con el objetivo de dificultar el acceso de las organizaciones criminales a este tipo de recursos.

Una problemática que preocupa a largo plazo

Las autoridades entienden que detrás de los ataques pueden existir distintos objetivos, desde disputas territoriales entre bandas hasta demostraciones de poder destinadas a intimidar a rivales.

Sin embargo, remarcan que el problema excede los episodios puntuales y forma parte de una problemática más amplia vinculada al crecimiento de la violencia criminal, la proliferación de armas de fuego y la expansión de redes vinculadas al narcotráfico.

Mientras continúan las investigaciones, la presencia policial en la zona fue reforzada y los vecinos reclaman medidas urgentes para recuperar la tranquilidad en un barrio que hoy vive bajo la amenaza constante de los disparos.