Trump amenaza con cortar el comercio con España y vuelve a cargar contra el gobierno de Sánchez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a tensar la relación con España al asegurar que ordenó a su secretario del Tesoro suspender por completo las relaciones comerciales con el país europeo. El anuncio fue realizado durante la cumbre de la OTAN que se desarrolla en Ankara, donde el mandatario estadounidense cuestionó con dureza el nivel de compromiso del gobierno español con la alianza militar.

En una conferencia de prensa junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump calificó a España como un "mal aliado" y manifestó su rechazo a mantener vínculos comerciales mientras, según su criterio, Madrid no incremente su inversión en defensa.

El mandatario sostuvo que España no cumple con las expectativas de la organización en materia de gasto militar y cuestionó la decisión del gobierno encabezado por Pedro Sánchez de mantener el objetivo de destinar el 2% del Producto Bruto Interno a defensa, en lugar de avanzar hacia niveles superiores impulsados por otros socios de la alianza.

No es la primera vez que Trump realiza este tipo de declaraciones. En marzo ya había planteado públicamente la posibilidad de interrumpir el comercio con España, aunque aquel anuncio no derivó en medidas concretas. Sin embargo, sus nuevas afirmaciones generaron preocupación en los mercados y provocaron una baja en el índice bursátil español Ibex 35.

La respuesta del gobierno español

Desde el Ejecutivo español buscaron restarle dramatismo a los dichos del presidente estadounidense y defendieron el compromiso del país con la OTAN. Días antes de la cumbre, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, había anticipado que el gobierno acudiría al encuentro con información para responder a las críticas sobre el gasto en defensa.

El funcionario aseguró que España cumple con los compromisos asumidos dentro de la alianza y remarcó que el país alcanzó los objetivos vinculados a las capacidades militares requeridas por la OTAN. También sostuvo que existen otros miembros de la organización que aún no alcanzaron esos niveles y que tampoco completaron las capacidades solicitadas.

Tras las nuevas declaraciones de Trump, el gobierno español insistió en que las relaciones bilaterales con Estados Unidos continúan siendo sólidas tanto en el plano económico como en el político y el cultural. Desde Moncloa señalaron que los vínculos entre ambos países siguen siendo beneficiosos para ambas partes y descartaron que las expresiones del mandatario impliquen, por el momento, un cambio efectivo en la relación comercial.

Mientras tanto, las declaraciones del presidente estadounidense vuelven a introducir incertidumbre sobre el futuro de las relaciones entre Washington y algunos de sus socios europeos, en un contexto marcado por las discusiones sobre el financiamiento de la defensa y el papel de cada país dentro de la OTAN.