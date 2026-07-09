Cristina Kirchner volverá a cobrar la pensión vitalicia por orden judicial mientras continúa la disputa en la Corte Suprema

La ANSES restablecerá la pensión vitalicia de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por orden judicial.

El haber bruto asciende a $15,68 millones mensuales, aunque tendrá descuentos y retenciones.

El organismo aplicará una quita del 20% para recuperar más de $660 millones que considera percibidos indebidamente.

La ANSES también excluyó el adicional por zona austral al considerar que no corresponde en este caso.

El Gobierno mantiene el planteo judicial para que la Corte Suprema revoque la medida cautelar.

La decisión final del máximo tribunal sentará un precedente sobre el alcance de las pensiones vitalicias para ex presidentes condenados penalmente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) restablecerá el pago de la pensión vitalicia que percibe la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en cumplimiento de una medida cautelar vigente, mientras continúa la disputa judicial impulsada por el Gobierno para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación deje sin efecto ese beneficio de manera definitiva.

La prestación previsional asciende a $15.683.154,06 brutos mensuales, aunque el monto efectivo será inferior debido a una serie de descuentos aplicados por el organismo previsional. La restitución del beneficio responde exclusivamente al cumplimiento de una resolución judicial, mientras el expediente continúa en trámite y a la espera de una definición del máximo tribunal.

Desde el Gobierno sostienen que la condena firme por corrupción dictada contra la ex presidenta en la causa Vialidad resulta incompatible con el cobro de una pensión vitalicia destinada a quienes ejercieron la Presidencia de la Nación y a los derechohabientes de los ex presidentes. Sobre esa base, la ANSES mantiene su estrategia judicial y ya presentó un recurso de queja para que la Corte Suprema revise la medida cautelar que ordenó restablecer el beneficio.

La liquidación de la prestación contempla una retención equivalente al 20% del haber bruto mensual, es decir, $3.136.630,81. Ese descuento será aplicado de manera mensual con el objetivo de recuperar fondos que la ANSES considera fueron percibidos indebidamente durante el período en que el beneficio permaneció vigente.

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, el monto total que el organismo busca recuperar asciende a $660.052.338,87, por lo que las retenciones continuarán hasta completar esa cifra.

A esa deducción se suma otra decisión administrativa adoptada por la ANSES. El organismo resolvió no liquidar el adicional correspondiente a la denominada zona austral, al considerar que ese complemento no resulta aplicable en este caso.

La decisión se fundamenta en que Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por lo tanto, no reúne las condiciones previstas para acceder a ese suplemento. Como consecuencia, el monto final que percibirá será inferior al haber bruto originalmente establecido.

El conflicto judicial se originó cuando el Gobierno resolvió dejar sin efecto la pensión vitalicia derivada del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner. La administración nacional argumentó que la condena firme por administración fraudulenta en la causa Vialidad y la inhabilitación absoluta prevista en el Código Penal impedían mantener ese beneficio previsional especial.

Frente a esa decisión, Cristina Fernández de Kirchner promovió una acción judicial y solicitó una medida cautelar para recuperar provisoriamente la prestación mientras se resolvía el proceso principal.

En una primera instancia el planteo fue rechazado, pero posteriormente la Cámara Federal de la Seguridad Social revocó esa resolución y ordenó restablecer el beneficio al considerar que debía prevalecer el carácter alimentario de la prestación hasta que existiera una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto.

La ANSES apeló esa decisión mediante un recurso extraordinario, que fue rechazado por la propia Cámara. Ante esa situación, el organismo acudió directamente a la Corte Suprema mediante un recurso de queja, que actualmente permanece bajo análisis.

En ese contexto, el procurador general interino, Eduardo Casal, emitió un dictamen en el que sostuvo que la Corte debería revocar la medida cautelar que permitió restituir la pensión. Si bien esa opinión no resulta vinculante para los jueces del máximo tribunal, constituye uno de los últimos pasos procesales antes de la resolución definitiva.

Hasta que exista una decisión de la Corte Suprema, la ANSES deberá continuar cumpliendo la medida cautelar y efectuar el pago de la pensión, aunque aplicando los descuentos administrativos previstos.

La resolución que finalmente adopte el máximo tribunal no solo determinará la situación previsional de la ex presidenta, sino que también establecerá un criterio sobre el alcance que puede tener una condena penal firme respecto de las pensiones vitalicias especiales previstas para los ex presidentes y sus derechohabientes.