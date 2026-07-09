La contundente respuesta de Ekaterina Ojeda sobre los romances de la China Suárez

Ekaterina Ojeda volvió a quedar en el centro de la escena tras la polémica que generaron sus declaraciones sobre Mauro Icardi, a quien acusó de haber intentado besarla en un boliche mientras mantenía una relación con la China Suárez. En las últimas horas, la modelo respondió preguntas de sus seguidores y volvió a lanzar fuertes comentarios dirigidos a la actriz.

Todo comenzó cuando una usuaria le escribió: “No hay punto de comparación, Eka jamás comería croqueta de guiso”. Durante una producción para la revista Paparazzi, Ojeda recogió el comentario y respondió con una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia la ex Casi Ángeles.

“Sobras no, no hay que comer sobras. Hay que comer nuevos”, lanzó, en aparente referencia a las relaciones sentimentales que tuvo la actriz.

Las respuestas no terminaron ahí. Otro usuario le comentó, con ironía, que gracias al escándalo estaba consiguiendo “más trabajo y canjes que la China Suárez”.

Lejos de esquivar el tema, Ojeda coincidió con esa apreciación y redobló la apuesta. “Bueno, eso es verdad”, afirmó. Luego agregó: “No la sigo, pero nunca la vi haciendo un canje, un video, un reel o un TikTok. Trabajando no la vi; solo la veo en noticias donde la critican, nunca por elogios. Sé que estuvo en Casi Ángeles, pero tampoco la vi”.

Por último, la modelo también respondió a quienes la comparan con la actriz y aseguró que no busca perjudicar a nadie. “Yo creo que no tengo maldad, maldades no voy a hacer. No hice nada malo... todavía. Pero les estoy dando contenido, se están divirtiendo”, concluyó.