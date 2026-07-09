FIFA designó árbitros argentinos para dirigir los Cuartos del Mundial 2026

La FIFA oficializó la designación del árbitro argentino Facundo Tello para dirigir el partido entre Francia y Marruecos, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará este viernes en Estados Unidos y marcará una nueva presencia del referato argentino en una de las instancias decisivas del torneo.

La elección llega pocos días después de la controversia que generó la designación de un árbitro francés para el partido entre la Selección argentina y Egipto. En esta oportunidad, la terna principal estará integrada íntegramente por jueces argentinos, una muestra de la confianza que la FIFA mantiene en el arbitraje nacional.

La terna arbitral para Francia vs. Marruecos

Facundo Tello estará acompañado por Juan Pablo Belatti como primer asistente y Gabriel Chade como segundo asistente, conformando el equipo arbitral principal del encuentro.

Además, la FIFA designó a Darío Herrera como cuarto árbitro y a Cristian Navarro como asistente de reserva, completando una delegación argentina que tendrá un papel destacado en uno de los cruces más importantes de los cuartos de final del Mundial 2026.