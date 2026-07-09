Zeballos llegó a un acuerdo con Napoli

El futuro de Exequiel Zeballos parece estar cada vez más lejos de Boca. Desde el cierre del primer semestre, tanto el jugador como la dirigencia entendían que este mercado de pases era el momento ideal para dar el salto al fútbol europeo y, en las últimas horas, surgieron avances importantes en esa dirección.

Según informó el periodista especializado en transferencias Fabrizio Romano, el Changuito alcanzó un acuerdo personal con el Napoli, aunque todavía resta que el club italiano negocie directamente con Boca para cerrar la operación.

Días atrás, Zeballos mantuvo una charla con el entrenador Rodolfo Arruabarrena, a quien le manifestó su intención de emigrar. El técnico comprendió la situación y decidió no incluirlo en los equipos que probó durante los entrenamientos, una decisión vinculada exclusivamente a su inminente salida y no a cuestiones futbolísticas.

¿Cuánto podría recibir Boca por Zeballos?

Si bien Napoli aún no presentó una oferta formal, desde Italia estiman que la propuesta rondaría los 10 millones de dólares.

Aunque tiempo atrás el extremo tenía una cotización superior, el hecho de que su contrato entre en la recta final reduce el margen de negociación para Boca y podría acelerar una venta en este mercado.

Boca busca un reemplazante

Ante la posible salida de Zeballos, el Xeneize ya trabaja en la incorporación de un futbolista para ocupar ese lugar. Uno de los principales apuntados es Sebastián Villa, con quien las negociaciones comenzaron hace varias semanas.

En Boca confían en que la operación llegará a buen puerto, aunque todavía no se concretó. Independiente Rivadavia, club donde milita actualmente el colombiano, pretende retenerlo al menos seis meses más para afrontar la etapa decisiva de la Copa Libertadores.