Egipto endureció su postura contra la FIFA tras la eliminación frente a Argentina: denunció "falta de integridad"

La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, tras vencer 3-2 a Egipto en un partido cargado de emociones, sigue generando repercusiones. Luego de la eliminación, la Asociación Egipcia de Fútbol (EFA) difundió un duro comunicado en el que cuestionó el arbitraje de François Letexier y el funcionamiento del VAR durante el encuentro disputado en Atlanta.

Los reclamos de Egipto

En el documento, la federación egipcia enumeró las jugadas que considera determinantes en el desarrollo del partido y que, a su entender, perjudicaron al seleccionado africano:

El gol anulado a Egipto , invalidado tras detectarse una infracción previa sobre Lisandro Martínez .

, invalidado tras detectarse una infracción previa sobre . El penal sancionado a favor de Argentina en el primer tiempo, que luego Lionel Messi desperdició.

en el primer tiempo, que luego desperdició. La jugada previa al gol de Enzo Fernández, en la que Egipto reclama una presunta falta sobre Mohamed Salah que no fue sancionada ni revisada por el VAR.

El duro comunicado de la EFA

La federación egipcia manifestó su malestar por el desempeño de la terna arbitral y aseguró que no podía dejar pasar lo sucedido.

"La Asociación Egipcia de Fútbol no puede permanecer en silencio ante las decisiones arbitrales observadas y la falta de un uso adecuado del VAR", expresaron en el comunicado oficial.

Además, sostuvieron que las decisiones cuestionadas "influyeron directamente en el desarrollo del encuentro" y señalaron que dejaron "profundas dudas sobre la coherencia e imparcialidad" de los fallos arbitrales.

También apuntaron a la FIFA

Más allá del partido ante Argentina, la EFA aseguró que el reclamo busca defender la transparencia del torneo y pidió que la FIFA revise lo ocurrido.

"Defender los derechos e intereses de la selección nacional de Egipto no es un asunto que pueda ser ignorado o tratado como secundario. Es una responsabilidad que asumimos con plena determinación", concluyó el organismo.

Mientras tanto, Argentina ya dejó atrás la polémica y continúa con la preparación para enfrentar a Suiza en los cuartos de final del Mundial, mientras el reclamo de Egipto suma un nuevo capítulo al debate sobre el arbitraje y el uso del VAR en la Copa del Mundo.