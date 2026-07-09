Santa Fe actualiza el impuesto inmobiliario: cuándo rigen los aumentos y quiénes quedarán exceptuados

El Gobierno de Santa Fe confirmó la aplicación de una actualización en el impuesto inmobiliario que comenzará a regir durante el segundo semestre de 2026. La medida alcanza a las propiedades rurales, urbanas y suburbanas, en el marco de lo establecido por la Ley Tributaria vigente.

La decisión fue oficializada mediante un decreto firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro, que pone en marcha los mecanismos previstos por la normativa sancionada por la Legislatura provincial a comienzos de este año.

En el caso de los inmuebles rurales, la actualización será, en promedio, del 14% y empezará a reflejarse en los vencimientos previstos para julio.

Por su parte, las propiedades urbanas y suburbanas tendrán un incremento promedio del 16%, que se verá reflejado en las boletas correspondientes a partir de agosto. El ajuste impactará sobre las cuotas 4, 5 y 6 del calendario anual de pagos.

Desde el Gobierno provincial aclararon que no todos los contribuyentes deberán afrontar estos aumentos. Quedarán excluidos quienes abonaron el impuesto inmobiliario de forma anual y anticipada a comienzos de 2026, modalidad que permitió acceder a importantes descuentos y congelar el valor del tributo para todo el año.

De esta manera, quienes aprovecharon esa opción no recibirán nuevas liquidaciones con los importes actualizados durante el segundo semestre, ya que cancelaron la totalidad del impuesto antes de la entrada en vigencia de los incrementos.