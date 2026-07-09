Pullaro volvió a darle la espalda a Milei y faltó a la foto de los gobernadores en Tucumán

En una de las postales políticas más importantes del Día de la Independencia, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, decidió no participar del acto encabezado por el presidente Javier Milei en la Casa Histórica de Tucumán, donde una docena de mandatarios provinciales acompañó al jefe de Estado durante la tradicional vigilia del 9 de Julio.

La ausencia del mandatario santafesino no pasó desapercibida y volvió a reflejar la distancia política que mantiene con la administración nacional, en un momento en el que Milei busca consolidar el respaldo de los gobernadores para avanzar con una nueva etapa de reformas estructurales.

Acompañado por su gabinete y por gobernadores de distintas provincias, Javier Milei encabezó la ceremonia patria y brindó un discurso transmitido por cadena nacional, en el que reivindicó la independencia argentina, defendió el rumbo económico de su gestión y confirmó que impulsará un nuevo paquete de reformas antes de las elecciones presidenciales de 2027.

🔴 "La libertad era el principal desafío. Y debe ser el principal norte."

Durante su mensaje, el Presidente recordó el Pacto de Mayo firmado en 2024 con varios gobernadores y aseguró que ese acuerdo permitió transformar compromisos políticos en medidas concretas para cambiar el rumbo del país.

🔴 "Hace dos años firmamos el Pacto de Mayo con gobernadores. Esos puntos pasaron a propuestas concretas para sacar a la Argentina de la decadencia."

Milei realizó un repaso de los principales logros que atribuyó a su administración. Destacó la eliminación del déficit fiscal, el fin del cepo cambiario, la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la fuerte caída del riesgo país, la reducción de la pobreza y el regreso del crédito hipotecario.

El mandatario también afirmó que su gobierno evitó una hiperinflación, redujo la relación deuda-producto y llevó adelante más de 16.000 reformas destinadas a desregular la economía y devolverle protagonismo al sector privado.

🔴 "No tenemos un segundo que perder."

Con esa frase, confirmó que en los próximos meses buscará avanzar con nuevas iniciativas legislativas, entre ellas una reforma electoral, una ley de inviolabilidad de la propiedad privada y el denominado Súper RIGI, con el objetivo de profundizar las transformaciones impulsadas desde el inicio de su gestión.

La imagen de la noche dejó una lectura política inevitable: mientras varios gobernadores eligieron acompañar al Presidente en una fecha de alto contenido institucional, Maximiliano Pullaro volvió a ausentarse de una convocatoria encabezada por Javier Milei, reafirmando una postura que marca diferencias con la Casa Rosada en un escenario político donde el vínculo entre Nación y las provincias continúa siendo determinante.