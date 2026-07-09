La Justicia confirmó que Ernestina Pais dio negativo en el examen toxicológic

Este miércoles se incorporó un dato clave a la investigación por la muerte de Ernestina Pais. La Justicia recibió el resultado del examen toxicológico, que confirmó que no se detectó presencia de alcohol ni de sustancias en sangre.

La información fue difundida luego de que el informe definitivo llegara a la Fiscalía de San Isidro, en el marco de la causa que busca esclarecer las circunstancias del trágico accidente.

Días atrás, el 27 de junio, se habían conocido los resultados preliminares de la autopsia. Según ese informe, la periodista sufrió un fuerte traumatismo en la cabeza como consecuencia del impacto de una formación del Tren de la Costa contra el vehículo que conducía cuando atravesaba un paso a nivel en la localidad bonaerense de Martínez.

La principal hipótesis que manejan los investigadores sostiene que Pais intentó cruzar las vías cuando las barreras ya se encontraban bajas. Esa secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

El siniestro ocurrió en el cruce ferroviario de Sáenz Peña y El Cano, donde el Honda Civic que manejaba la conductora fue embestido sobre el lateral del conductor por la formación ferroviaria.

Cuando los efectivos policiales y los equipos de emergencia llegaron al lugar, constataron que Ernestina Pais había fallecido en el acto y que era la única ocupante del vehículo.

La investigación continúa en manos de la UFI de Martínez, que sigue reuniendo pruebas para determinar cómo se produjo el accidente.