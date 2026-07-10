Francia derrotó a Marruecos y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026

Después de una jornada sin partidos, el Mundial 2026 retomó la acción con el triunfo de Francia, que derrotó 2-0 a Marruecos y selló su clasificación a las semifinales. El conjunto dirigido por Didier Deschamps ahora espera por el ganador del cruce entre España y Bélgica.

Aunque el encuentro comenzó con dificultades para los franceses, que desperdiciaron un penal en la primera mitad, lograron destrabar el partido en el complemento gracias a los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

Un primer tiempo con Bono como figura

Francia dominó la posesión desde el arranque e intentó imponer condiciones con la velocidad de Mbappé y el desequilibrio de Dembélé. Sin embargo, se encontró con una defensa marroquí firme y con una gran actuación del arquero Yassine Bounou, que sostuvo el empate durante gran parte del encuentro.

La jugada más importante de la primera etapa llegó cuando el árbitro sancionó un penal para los galos tras una infracción en el área. Mbappé se hizo cargo de la ejecución, pero Bono adivinó la intención y evitó la apertura del marcador, consolidándose como la gran figura antes del descanso.

Marruecos, por su parte, apostó a los contraataques liderados por Achraf Hakimi, aunque le costó generar situaciones claras frente al arco francés.

Francia resolvió el partido en el complemento

En la segunda mitad, el seleccionado europeo mantuvo la presión y finalmente encontró la ventaja. A los 60 minutos, Kylian Mbappé sacó un potente remate desde afuera del área y marcó el 1-0, dejando sin respuestas a Bono.

El golpe terminó de desacomodar a Marruecos y, apenas unos minutos después, Ousmane Dembélé culminó una rápida transición ofensiva con una definición precisa para establecer el 2-0.

Sobre el tramo final del partido, Mbappé pidió el cambio tras recostarse sobre el césped. Si bien la escena generó preocupación, todo indica que la sustitución estuvo vinculada al desgaste físico y a las altas temperaturas, sin señales de una lesión de gravedad.

Con la ventaja asegurada, Francia manejó los tiempos hasta el pitazo final y confirmó su lugar entre los cuatro mejores del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor del duelo entre España y Bélgica.