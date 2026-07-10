María Becerra contó por qué dejó de ser vegana

María Becerra volvió a mostrar el enorme lugar que ocupan sus mascotas en su vida cotidiana. La cantante reveló que convive con 13 animales y contó que organizó toda una estructura para garantizar su cuidado cuando debe viajar por trabajo, con servicios que van desde paseadores y adiestradores hasta una modista exclusiva.

Durante una entrevista en el podcast Grimey TV, conducido por Yibril, la artista explicó que actualmente comparte su casa con ocho perros y cinco gatos, ya que recientemente sumó un nuevo felino a la familia.

Además de hablar de sus animales, Becerra recordó que durante varios años fue vegetariana y luego vegana por una cuestión ética vinculada al bienestar animal. Sin embargo, contó que debió modificar su alimentación debido a problemas de salud.

"Primero fui vegetariana de los 15 a los 19. Después fui vegana hasta los 24, más o menos", relató. Según explicó, el ritmo de las giras hizo muy difícil sostener ese estilo de vida. "Terminábamos un show a las once de la noche y era imposible encontrar lugares con opciones veganas", recordó.

La cantante también reveló que sufrió episodios de anemia a pesar de consumir suplementos. "Me suplementaba con omega, vitamina B12 y todo lo necesario, pero el médico me dijo que necesitaba volver a incorporar pescado porque los suplementos ya no alcanzaban", explicó.

Aunque modificó su alimentación por recomendación profesional, aseguró que mantiene intacta su postura sobre el respeto hacia los animales. "Sigo respaldando esa forma de alimentarse, pero con el estilo de vida que llevo no pude sostenerla", señaló.

Un equipo dedicado exclusivamente a sus mascotas

La parte más llamativa de la charla llegó cuando explicó cómo hace para que sus animales estén cuidados mientras ella se encuentra de gira.

"Tengo todo organizado. Tienen paseador, adiestrador, guardería... hasta modista", contó entre risas.

Según explicó, armó una rutina para que cada mascota mantenga sus hábitos diarios, incluso cuando ella pasa varios días fuera de casa. La organización incluye alimentación, paseos, recreación y atención permanente.

Pijamas, ropa personalizada y hasta un fitting

Uno de los detalles que más sorprendió fue que sus perros y gatos tienen ropa confeccionada especialmente para cada uno.

Becerra explicó que trabaja con una modista que adapta cada prenda según el tamaño de cada mascota. "Para cada uno hice una carpeta distinta porque todos tienen un porte diferente", comentó mientras mostraba fotos del proceso.

La cantante también reveló que utiliza referencias de Pinterest para elegir los diseños y que todos tienen el mismo modelo de pijama, confeccionado a medida.

Incluso recordó una situación muy particular que la llevó a buscar una solución creativa. "Los gatos arañaban el auto de colección de una vecina, así que les tuve que poner unas botitas para que no pudieran hacerlo", contó.

Durante la entrevista, el conductor bromeó preguntándole si sus mascotas realmente querían usar ropa. Fiel a su estilo, María respondió con humor: "No, pero yo sé que les encanta... porque se ven más fashion".