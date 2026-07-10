Didier Deschamps cuestionó el penal de Mbappé y apuntó contra el VAR argentino

La clasificación de Francia a las semifinales del Mundial 2026 no estuvo exenta de controversias. Más allá del triunfo por 2-0 sobre Marruecos, Didier Deschamps puso el foco en el trabajo del VAR argentino, al considerar excesiva la demora antes del penal que Kylian Mbappé terminó desperdiciando durante el primer tiempo.

La acción ocurrió a los 24 minutos de la etapa inicial, cuando el árbitro Facundo Tello sancionó la pena máxima por una infracción de Noussair Mazraoui sobre el delantero francés. Sin embargo, la ejecución se retrasó durante varios minutos debido a distintas revisiones encabezadas desde el VAR por Hernán Mastrángelo, una situación que generó malestar en el banco francés.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Deschamps coincidió con una publicación que había realizado horas antes Erling Haaland, quien escribió en sus redes sociales: "Tener que esperar cinco minutos para lanzar un penal es demasiado tiempo".

"Estoy completamente de acuerdo con Haaland", aseguró el entrenador de Francia. Luego amplió su postura: "Yo hablo español y los árbitros también, porque eran argentinos. Hubo dos revisiones del VAR y no tengo claro qué ocurrió exactamente. Kylian estaba preparado para patear. No quiero usarlo como excusa, pero claramente no fue una situación sencilla", explicó.

El seleccionador también reveló que, una vez finalizado el partido, buscó respuestas por parte del equipo arbitral. "Le pregunté al cuarto árbitro y me dijo que primero estaban confirmando la decisión y luego solicitaron otra revisión. Les respondí que era mejor esperar lo necesario y resolver todo de una vez, en lugar de ir y venir constantemente", relató.

Además, Deschamps recordó que Mbappé ya había vivido una situación similar en la definición por penales frente a Paraguay y remarcó que una espera tan prolongada puede afectar la concentración de cualquier ejecutante, incluso de un futbolista de su jerarquía.

Más allá de la polémica, el técnico francés destacó la respuesta de su equipo y el carácter de su capitán. "Alcanzar tres semifinales consecutivas es un logro enorme. El penal fallado y otras oportunidades desperdiciadas hicieron que el partido fuera más complicado, pero Kylian se recuperó, marcó un gol y conseguimos el objetivo", concluyó.

Ahora, Francia aguarda por conocer a su próximo rival, que saldrá del enfrentamiento entre España y Bélgica, en busca de un lugar en la gran final del Mundial 2026.