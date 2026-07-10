Pagano denunció un presunto ocultamiento de información sobre la custodia de Manuel Adorni

Pagano denunció un supuesto ocultamiento de información sobre la custodia de Manuel Adorni.

La legisladora difundió un presunto mensaje interno atribuido a la Gendarmería Nacional.

La denuncia sostiene que se restringieron los reportes sobre los operativos en el barrio Indio Cuá.

Adorni continúa contando con un esquema de custodia por razones de seguridad, según la explicación oficial.

La diputada pidió investigar el posible uso de recursos estatales tras la salida del ex funcionario.

El Gobierno anunció una investigación interna mientras la causa continúa en el ámbito judicial.

La diputada nacional Marcela Pagano volvió a cuestionar la utilización de recursos estatales para la custodia del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni y denunció la existencia de un supuesto mecanismo de reserva informativa dentro de la Gendarmería Nacional Argentina relacionado con los operativos de seguridad desplegados en el barrio Indio Cuá, donde reside el ex funcionario.

La legisladora realizó la acusación a través de sus redes sociales, donde sostuvo que la conducción de la fuerza habría dispuesto dejar de informar las novedades vinculadas con los operativos de custodia que se desarrollan en ese sector. Según manifestó, esa decisión tendría como objetivo evitar la difusión de información sobre la continuidad del esquema de protección oficial.

Como respaldo de su denuncia, Pagano difundió una captura de pantalla de un supuesto intercambio de mensajes de WhatsApp que, de acuerdo con su publicación, circuló entre integrantes de la fuerza de seguridad.

En el mensaje compartido puede leerse una instrucción en la que se indica que dejarán de enviarse reportes sobre las novedades correspondientes a Indio Cuá dentro de un grupo de comunicación interno. Asimismo, se menciona que el Centro de Operaciones dejaría de informar sobre esa custodia.

Para la diputada, esa decisión constituye un intento de limitar la circulación de información relacionada con el operativo de seguridad que continúa protegiendo al ex funcionario luego de su salida de la función pública.

En su publicación, Pagano sostuvo que existe un "cerco informativo" destinado a ocultar el empleo de recursos estatales para brindar protección a quien actualmente ya no ocupa un cargo dentro del Poder Ejecutivo. Además, vinculó esa situación con la denuncia judicial que presentó previamente contra Adorni.

La legisladora afirmó que la reserva en torno a los movimientos del operativo tendría como finalidad evitar que trascienda la utilización de personal y medios públicos para custodiar a un particular, en el marco de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Las declaraciones de Pagano se producen luego de que trascendiera que Adorni continúa contando con un esquema de custodia a cargo de la Policía Federal Argentina, el cual podría extenderse durante un período determinado por razones vinculadas con la seguridad.

Desde el entorno oficial se indicó que la continuidad de ese dispositivo responde a criterios técnicos y de protección personal. En ese sentido, el vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo que la decisión obedece exclusivamente a cuestiones de seguridad, sin brindar mayores precisiones sobre el alcance del operativo.

Sin embargo, la explicación no modificó la postura de la diputada, quien considera que corresponde determinar judicialmente si existió un uso indebido de bienes y recursos estatales una vez finalizada la gestión de Adorni en el Gobierno nacional.

La presentación realizada por Pagano solicita que la Justicia Federal investigue el eventual empleo de vehículos oficiales, personal de custodia y otros recursos públicos luego del cese de las funciones del ex jefe de Gabinete. La denuncia también incorpora planteos relacionados con un presunto enriquecimiento ilícito, causa que permanece bajo análisis judicial.

Mientras tanto, desde el Gobierno señalaron que se impulsará una investigación interna destinada a revisar las circunstancias denunciadas y establecer si existieron irregularidades en la asignación de recursos para la custodia del ex funcionario.

El episodio reavivó el debate sobre los criterios utilizados para mantener esquemas de protección oficial una vez concluido el ejercicio de funciones públicas, especialmente cuando se trata de ex integrantes del gabinete nacional.

Por el momento, no trascendieron resoluciones judiciales vinculadas con las denuncias formuladas por la legisladora, aunque la controversia continúa sumando repercusiones políticas y mantiene abierta la discusión acerca del uso de recursos estatales, los mecanismos de control interno y la transparencia en los procedimientos de seguridad que involucran a ex funcionarios nacionales.