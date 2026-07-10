Jubilaciones: el poder de compra sigue en retroceso mientras crece el debate por la sustentabilidad del sistema

La jubilación mínima continúa sin cubrir la mitad del costo de vida de un adulto mayor.

Los bonos extraordinarios perdieron peso dentro del ingreso previsional por efecto de la inflación.

La eliminación del impuesto PAÍS redujo una importante fuente de financiamiento para la seguridad social.

ANSES mantuvo el equilibrio financiero pese a la desaparición de esos recursos.

El poder adquisitivo de los haberes sigue por debajo de los niveles registrados años atrás.

La discusión previsional vuelve a centrarse en la necesidad de una reforma estructural del sistema.

El sistema previsional argentino continúa exhibiendo señales de deterioro tanto en su capacidad para garantizar ingresos suficientes a los jubilados como en su esquema de financiamiento. A casi dos décadas de sucesivas reformas y modificaciones en las fórmulas de movilidad, los haberes mínimos permanecen lejos de cubrir el costo de vida de un adulto mayor, mientras que la eliminación del impuesto PAÍS obligó a reconfigurar las fuentes de recursos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Durante el primer semestre de 2026 no hubo avances hacia una reforma estructural del régimen jubilatorio. El esquema vigente continuó sustentándose en actualizaciones mensuales por inflación y en el pago de bonos extraordinarios destinados a los beneficiarios de menores ingresos, una herramienta que se mantiene desde fines de 2022 y que, con el paso del tiempo, perdió capacidad para compensar la pérdida del poder adquisitivo.

Las estadísticas muestran que la jubilación mínima continúa muy por debajo de los niveles de cobertura considerados necesarios para afrontar los gastos básicos de una persona mayor. Si bien el haber nominal experimentó incrementos en los últimos años, la evolución del costo de vida fue superior, profundizando la brecha entre ingresos y necesidades de consumo.

Medida en dólares, la jubilación mínima con bono alcanzó uno de sus valores más elevados en septiembre de 2017, cuando equivalía a casi 404 dólares. Posteriormente inició un proceso de deterioro que tuvo su punto más crítico durante la pandemia y que, pese a la recuperación parcial registrada en los últimos años, todavía no logró regresar a aquellos niveles. En junio de 2026 el haber mínimo con bono se ubicó en torno a los 322 dólares, más de 80 dólares por debajo del máximo registrado.

A esa situación se suma otro fenómeno que especialistas describen como una creciente "bono dependencia". Desde comienzos de 2024 el refuerzo extraordinario permanece congelado en 70.000 pesos, mientras la inflación redujo progresivamente su incidencia dentro del ingreso total del jubilado.

Cuando fue implementado representaba aproximadamente un tercio del haber total. Actualmente explica apenas alrededor del 15%, disminuyendo su capacidad para compensar el deterioro del ingreso previsional.

La pérdida de poder adquisitivo también queda reflejada al comparar las jubilaciones con la Canasta Básica del Adulto Mayor. Según las últimas estimaciones disponibles, una pareja de jubilados necesita cerca de dos millones de pesos mensuales para cubrir sus gastos esenciales si posee vivienda propia y una cifra aún mayor si debe afrontar un alquiler.

En ese contexto, una jubilación mínima con bono alcanza apenas para cubrir alrededor de una cuarta parte de esos gastos. Incluso sumando los ingresos de dos jubilados que perciben el haber mínimo, los recursos continúan siendo insuficientes para afrontar el costo estimado de una vejez con cobertura integral.

Los estudios sobre la evolución del sistema muestran además que durante la última década la jubilación mínima nunca logró cubrir completamente el valor de la canasta básica para un adulto mayor. Incluso en los períodos de mayor recuperación, la cobertura permaneció por debajo del costo total de vida, mientras que en la actualidad ronda el 45%.

En paralelo a la discusión sobre el poder adquisitivo, el financiamiento del sistema previsional enfrenta nuevos desafíos tras la eliminación del impuesto PAÍS, tributo que durante sus años de vigencia llegó a representar una fuente relevante de ingresos para la seguridad social.

Ese impuesto destinaba el 70% de su recaudación a financiar prestaciones previsionales y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). Su eliminación significó la desaparición de una fuente de recursos que había adquirido creciente participación dentro del esquema financiero del sistema.

No obstante, los balances recientes muestran que ANSES logró sostener el equilibrio financiero gracias al incremento de los aportes y contribuciones provenientes del empleo registrado y, especialmente, por la reducción del gasto previsional en términos reales.

Los ingresos genuinos de la seguridad social incrementaron su participación en el financiamiento de las prestaciones, mientras que el organismo registró superávits financieros durante 2024 y 2025. Sin embargo, distintos análisis advierten que esa mejora no responde exclusivamente a un fortalecimiento estructural del sistema, sino también al efecto del congelamiento relativo de los haberes frente al proceso inflacionario.

En ese escenario, el debate previsional vuelve a concentrarse sobre dos desafíos centrales: garantizar la sostenibilidad financiera del régimen y, al mismo tiempo, recuperar el poder adquisitivo de las jubilaciones. Mientras no avance una reforma integral que aborde ambas cuestiones de manera simultánea, el sistema continuará dependiendo de soluciones transitorias que, según especialistas, no logran revertir el deterioro acumulado durante los últimos años.