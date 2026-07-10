El massismo cuestionó el proyecto de eliminación de las PASO y advirtió que podría abrir una crisis dentro del Gobierno

El massismo advirtió que la eliminación de las PASO podría generar tensiones internas dentro del Gobierno y cuestionó la estrategia oficial.

Sebastián Galmarini sostuvo que las primarias cumplen un rol clave para ordenar candidaturas y garantizar procesos democráticos dentro de los partidos.

El dirigente del Frente Renovador afirmó que la eliminación de las PASO no necesariamente beneficiaría al oficialismo y recordó los resultados electorales en CABA y la provincia de Buenos Aires.

Galmarini aseguró que el Gobierno atraviesa una etapa de debilidad política y pronosticó una victoria del peronismo en las elecciones presidenciales de 2027.

El diputado planteó que la próxima disputa electoral estará marcada por modelos económicos contrapuestos entre el oficialismo y la oposición.

El referente massista defendió un Estado eficiente y consideró necesarias reformas en la administración pública, aunque rechazó tanto su desaparición como su mantenimiento sin cambios.

El diputado nacional de Unión por la Patria y referente del Frente Renovador, Sebastián Galmarini, cuestionó la intención del Gobierno nacional de avanzar con la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y sostuvo que una medida de ese tipo podría provocar tensiones dentro del propio oficialismo.

Durante una entrevista, el legislador planteó que las primarias no representan únicamente una herramienta electoral, sino también un mecanismo para ordenar las disputas internas de los partidos políticos. En ese sentido, afirmó que la eliminación de las PASO podría tener un efecto contrario al buscado por la administración nacional y generar una ruptura dentro de la coalición gobernante.

“Si el Gobierno elimina las PASO, lo que se rompe es el Gobierno”, sostuvo Galmarini, al advertir que el sistema de elecciones internas permite canalizar diferencias y definir candidaturas mediante un proceso institucionalizado.

El dirigente massista recordó además que en las elecciones de 2025 tanto la Ciudad de Buenos Aires como la Provincia de Buenos Aires decidieron avanzar sin ese mecanismo, y afirmó que, desde su perspectiva, el resultado favoreció al peronismo. Para Galmarini, esa experiencia demuestra que la eliminación de las primarias no garantiza ventajas electorales para quienes impulsan la reforma.

En su análisis, las PASO cumplen una función central al otorgar legitimidad a los candidatos y permitir que los espacios políticos resuelvan sus diferencias de manera democrática. “La Justicia nos dice: ustedes tienen que tener un proceso de elección de candidatos democrático”, señaló, al defender la continuidad del sistema.

El diputado también hizo referencia al funcionamiento de los partidos políticos y a la necesidad de construir acuerdos internos para competir electoralmente. “Los procesos electorales son para ganarlos y los partidos son autos que nos sirven para ganar”, expresó, en una comparación destinada a remarcar que las estructuras partidarias deben ser herramientas para alcanzar objetivos políticos.

Un pronóstico favorable para el peronismo en 2027

Más allá de la discusión sobre las PASO, Galmarini realizó una lectura del escenario electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y aseguró que el oficialismo atraviesa un momento de vulnerabilidad política.

“El Gobierno pierde solo”, afirmó, al considerar que la gestión nacional enfrenta dificultades para sostener apoyo electoral. En esa línea, mencionó a Axel Kicillof y Sergio Massa como dirigentes que, según su evaluación, podrían imponerse en una eventual contienda presidencial.

“El peronismo va a ganar casi a pesar nuestro”, sostuvo el diputado, al reconocer implícitamente las dificultades internas que atraviesa el espacio opositor, aunque aseguró que existe una oportunidad electoral para recuperar el poder en los próximos comicios nacionales.

Para Galmarini, la próxima elección estará atravesada por una disputa entre dos modelos económicos diferentes: el impulsado por el Gobierno nacional y una alternativa que, según su visión, debería representar el peronismo. En ese marco, llamó a reorganizar el espacio político y preparar una estrategia electoral competitiva.

Finalmente, el dirigente también se refirió al rol del Estado y planteó una postura intermedia frente al debate sobre su tamaño y funcionamiento. Rechazó tanto la idea de eliminar su presencia como la defensa de una estructura estatal sin modificaciones.

“No creo en el Estado presente como una cosa general, creo en un Estado eficiente”, afirmó, al considerar que existen áreas de la administración pública que requieren reformas y ajustes para mejorar su funcionamiento.

Con sus declaraciones, Galmarini buscó instalar una discusión sobre el futuro del sistema electoral y, al mismo tiempo, proyectar una visión optimista para el peronismo de cara al próximo escenario presidencial, en un contexto marcado por la disputa política entre el oficialismo y la oposición.