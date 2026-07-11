Lemoine cuestionó la homilía de García Cuerva tras el Tedeum

Lemoine cuestionó la homilía de Jorge García Cuerva durante el Tedeum del 9 de Julio

La diputada afirmó que el arzobispo mantiene una posición política y criticó el contenido de sus mensajes

García Cuerva había llamado a la unidad, al diálogo y a atender a los sectores más vulnerables

El intercambio volvió a exponer diferencias entre referentes del oficialismo y la Iglesia

El Tedeum reunió al presidente Milei, funcionarios nacionales y autoridades institucionales

La legisladora también ratificó recientemente su respaldo a José Luis Espert en una causa judicial

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, cuestionó al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, luego de la homilía pronunciada durante el Tedeum por el Día de la Independencia, ceremonia que contó con la presencia del presidente Javier Milei y de integrantes del gabinete nacional. La legisladora expresó fuertes críticas hacia el mensaje del religioso, al que acusó de mantener una posición política y sostuvo que sus intervenciones no representan, a su entender, los valores que identifican a la Iglesia.

Las declaraciones de Lemoine se produjeron pocas horas después del oficio religioso celebrado en la Catedral Metropolitana, donde García Cuerva centró su mensaje en la necesidad de fortalecer la unidad entre los argentinos, atender a los sectores más vulnerables y dejar atrás las divisiones políticas y sociales.

A través de una publicación en sus redes sociales, la diputada manifestó su desacuerdo con el contenido de la homilía y calificó los discursos del arzobispo como carentes de profundidad. Asimismo, consideró que el tono de sus mensajes transmite una imagen alejada de los principios que, según expresó, aprendió durante su formación religiosa.

En ese marco, Lemoine afirmó que las intervenciones de García Cuerva le resultan reiterativas y cuestionó el enfoque elegido por el titular de la Arquidiócesis de Buenos Aires para abordar distintos temas de actualidad. También sostuvo que, desde su punto de vista, el religioso mantiene una posición política definida, motivo por el cual lo identificó públicamente con el peronismo.

La legisladora agregó que, pese a haber participado durante años de celebraciones religiosas, considera que el arzobispo no representa los valores que, a su juicio, deberían caracterizar a la Iglesia Católica. Sus declaraciones reavivaron el intercambio entre sectores del oficialismo y referentes eclesiásticos, una discusión que ya se había manifestado tras el Tedeum celebrado el pasado 25 de Mayo.

Durante la ceremonia por el 9 de Julio, García Cuerva hizo un llamado a la unidad nacional y pidió superar los enfrentamientos políticos, el individualismo y las divisiones que atraviesan a la sociedad. En su homilía también exhortó a prestar mayor atención a quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad, entre ellos personas con discapacidad, jubilados, desempleados, jóvenes afectados por el narcotráfico y familias en condiciones de pobreza.

Además, el arzobispo advirtió sobre la existencia de prácticas de corrupción y sostuvo que resulta necesario fortalecer la justicia social y construir consensos que permitan afrontar los problemas que afectan al país. Su mensaje estuvo acompañado por reflexiones inspiradas en la parábola del Buen Samaritano y concluyó con una convocatoria a privilegiar el diálogo y el trabajo conjunto.

El acto religioso reunió al presidente Javier Milei, funcionarios nacionales, autoridades civiles y representantes de distintos sectores políticos e institucionales. Como ocurre habitualmente en las celebraciones patrias, el Tedeum volvió a convertirse en un espacio donde los mensajes pastorales adquirieron una fuerte repercusión política.

Las críticas formuladas por Lemoine se suman a otros cuestionamientos que dirigentes del oficialismo realizaron en distintas oportunidades respecto de las homilías pronunciadas por García Cuerva, especialmente cuando sus mensajes incluyeron referencias a la pobreza, la situación social o la necesidad de fortalecer la cohesión entre los argentinos.

En los últimos días, la diputada también había ocupado el centro del debate político al expresar su respaldo al diputado nacional José Luis Espert, quien declaró en una causa judicial por presunto lavado de activos. En aquella oportunidad, sostuvo que la investigación respondía a motivaciones políticas y comparó ese expediente con otros procesos judiciales que, según afirmó, tuvieron características similares.

Con sus declaraciones posteriores al Tedeum, Lemoine volvió a instalar una discusión sobre el papel que desempeñan los mensajes de la Iglesia en el debate público y sobre la relación entre el oficialismo y algunos representantes de la jerarquía eclesiástica. Mientras el Gobierno sostiene diferencias con determinados pronunciamientos de la Iglesia, desde distintos sectores eclesiales continúan impulsando llamados al diálogo, la unidad y la atención de las problemáticas sociales que afectan a la población.