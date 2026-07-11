JP Morgan advirtió sobre riesgos para el programa financiero en un escenario electoral más polarizado

JP Morgan consideró viables las proyecciones financieras del Gobierno para 2026

El banco advirtió que un escenario electoral más polarizado podría generar tensiones en 2027

El informe prevé que una menor disponibilidad de financiamiento exigiría mayores compras de dólares al Banco Central

Las necesidades financieras de 2027 dependerán del acceso al mercado y del apoyo de organismos internacionales

El análisis vincula la sostenibilidad del programa con la evolución del escenario político y electoral

La acumulación de reservas aparece como un factor clave para sostener el esquema financiero previsto por el Gobierno

El banco de inversión JP Morgan analizó el programa financiero presentado por el Gobierno nacional para los próximos años y consideró que las proyecciones oficiales resultan alcanzables bajo el escenario económico previsto por la administración de Javier Milei. Sin embargo, advirtió que un contexto de mayor polarización política de cara a las elecciones presidenciales de 2027 podría generar tensiones sobre el esquema de financiamiento y obligar al Tesoro a reforzar la acumulación de reservas internacionales.

En su último informe dirigido a inversores, la entidad evaluó las necesidades financieras previstas por el Gobierno para el período 2026-2027 y sostuvo que los supuestos utilizados para este año aparecen, en líneas generales, alineados con las expectativas del mercado. No obstante, señaló que el panorama para 2027 dependerá en buena medida de la evolución del escenario político y de la capacidad del Ejecutivo para sostener las condiciones de acceso al financiamiento.

De acuerdo con las proyecciones oficiales difundidas esta semana, el Gobierno deberá afrontar compromisos por unos 19.200 millones de dólares durante el resto de 2026, mientras que estima obtener recursos por aproximadamente 22.900 millones de dólares. Ese cálculo permitiría cerrar el año con un excedente cercano a los 3.700 millones de dólares, margen que, según JP Morgan, constituiría un respaldo importante para enfrentar las mayores exigencias financieras previstas para el año siguiente.

El programa oficial contempla distintas fuentes de financiamiento para cubrir esas obligaciones. Entre ellas figuran las compras de divisas al Banco Central, la colocación de deuda en el mercado local, ingresos provenientes de privatizaciones, financiamiento bilateral y desembolsos de organismos internacionales de crédito.

Según el análisis de la entidad financiera, esas proyecciones resultan compatibles con un escenario en el que el oficialismo mantiene condiciones favorables en el plano político y conserva una posición competitiva durante el proceso electoral que desembocará en los comicios presidenciales de 2027.

Sin embargo, el informe también evaluó un escenario alternativo caracterizado por una mayor incertidumbre política y una competencia electoral más equilibrada entre el oficialismo y la oposición. Bajo ese supuesto, JP Morgan consideró que algunas de las fuentes de financiamiento previstas por el Gobierno podrían registrar un desempeño inferior al proyectado inicialmente.

En ese ejercicio, el banco redujo las estimaciones de colocación de títulos públicos en el mercado local, las proyecciones de ingresos por privatizaciones y el volumen esperado de financiamiento proveniente de organismos multilaterales, excluyendo los desembolsos del Fondo Monetario Internacional.

Como consecuencia de ese escenario más exigente, la entidad estimó que el Tesoro debería incrementar significativamente las compras de dólares al Banco Central para cubrir las necesidades financieras previstas para 2027. Mientras el programa oficial contempla adquisiciones por aproximadamente 4.900 millones de dólares, el escenario alternativo elaborado por JP Morgan eleva esa cifra hasta los 10.700 millones de dólares.

El análisis sugiere que una menor disponibilidad de financiamiento obligaría a reforzar la acumulación de reservas internacionales para sostener el programa financiero y garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado.

Las observaciones del banco no implican un cuestionamiento al esquema económico diseñado por el Gobierno, sino una evaluación de los riesgos que podrían surgir en función de la evolución del contexto político y financiero. En ese sentido, el informe destaca que el resultado electoral y las condiciones de acceso al crédito serán variables determinantes para la ejecución del programa durante 2027.

El Gobierno viene sosteniendo que el equilibrio fiscal, la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento de las reservas constituyen pilares centrales de su estrategia económica. Bajo esa premisa, busca consolidar distintas fuentes de financiamiento que permitan reducir la dependencia de la emisión monetaria y sostener el proceso de normalización de la economía.

En ese marco, el análisis de JP Morgan pone de relieve la importancia que tendrá la evolución del escenario político en los próximos meses para las perspectivas financieras del país. Si bien considera que las metas oficiales son consistentes con el escenario base previsto por el mercado, advierte que un aumento de la incertidumbre electoral podría exigir un mayor esfuerzo en materia de acumulación de reservas y administración del financiamiento para garantizar el cumplimiento del programa económico.