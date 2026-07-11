Milei presentó un trabajo teórico para respaldar el enfoque económico del Gobierno

Milei y Demian Reidel presentaron un trabajo teórico sobre crecimiento económico y rendimientos crecientes

El documento sostiene que una economía necesita alcanzar una escala mínima para iniciar un proceso sostenido de expansión

El modelo cuestiona los supuestos tradicionales de los rendimientos decrecientes y propone un enfoque basado en incentivos al trabajo

Los autores identifican tres umbrales que determinan la capacidad de una economía para sostener e incrementar su nivel de actividad

El estudio vincula la desregulación, la inversión y la cultura del trabajo con mayores posibilidades de crecimiento

Los autores aclaran que se trata de un desarrollo teórico y que no constituye una evaluación empírica de la economía argentina

El presidente Javier Milei dio a conocer, junto con el físico y ex titular de Nucleoeléctrica Argentina Demian Reidel, un trabajo de investigación de carácter preliminar que busca aportar fundamentos teóricos al programa económico impulsado por el Gobierno. El documento, que aún deberá atravesar instancias de revisión y debate académico, desarrolla un modelo destinado a explicar cómo determinadas condiciones pueden favorecer o impedir el crecimiento de una economía.

El estudio, titulado Minimum Viable Scale, Extinction and Escape under Increasing Returns (Escala mínima viable, extinción y escape bajo rendimientos crecientes), había sido anticipado por el mandatario durante su exposición en el Foro Económico Mundial de Davos en 2026. En esta oportunidad, el trabajo fue presentado como el sustento conceptual de una de las principales premisas del oficialismo: que la reducción de regulaciones y la recuperación de los incentivos al trabajo constituyen factores esenciales para alcanzar un crecimiento económico sostenido.

El eje central de la investigación plantea que una economía necesita alcanzar una determinada escala mínima de capital, inversión y trabajo para ingresar en un proceso de expansión. En caso de no superar ese umbral, sostienen los autores, puede permanecer durante largos períodos en una situación de bajo crecimiento o estancamiento.

El documento introduce un modelo basado en los llamados "rendimientos crecientes" y en el concepto de trabajo endógeno. A diferencia de los enfoques económicos tradicionales, considera que la participación laboral no es una variable fija, sino que depende de los incentivos económicos y de la decisión de las personas de incorporarse a la actividad productiva.

Desde esa perspectiva, Milei y Reidel cuestionan uno de los supuestos clásicos de la teoría económica, el de los rendimientos decrecientes. Según sostienen, ese enfoque continúa utilizándose principalmente porque facilita la resolución matemática de los modelos, aunque consideran que no refleja adecuadamente el comportamiento observado en numerosas economías.

El trabajo organiza su análisis en torno a tres umbrales. El primero corresponde al nivel mínimo de actividad necesario para compensar el desgaste del capital existente. El segundo incorpora la necesidad de que las inversiones generen una rentabilidad suficiente para justificar su continuidad. Finalmente, el tercer nivel representa el punto en el cual una economía logra una escala que le permite iniciar un proceso sostenido de crecimiento.

Los autores explican que, dependiendo de la posición de una economía respecto de esos umbrales, pueden presentarse distintos escenarios: desde la imposibilidad de sostener el capital acumulado hasta la consolidación de una trayectoria de expansión basada en una mayor productividad.

Para desarrollar esa hipótesis, el documento recurre a herramientas matemáticas diseñadas para estudiar sistemas con múltiples trayectorias posibles, en lugar de asumir un único equilibrio económico. Reidel señaló que la complejidad de los procesos de crecimiento requiere modelos más amplios que los utilizados tradicionalmente y aclaró que el objetivo del trabajo no consiste en determinar la situación específica de un país, sino demostrar la existencia de esos posibles umbrales.

Otro de los conceptos centrales del estudio es el de las denominadas "cuñas" o wedges, definidas como aquellos factores que reducen la productividad o disminuyen los incentivos para producir, invertir o trabajar. Dentro de esa categoría se incluyen regulaciones, impuestos distorsivos y otras restricciones que, según el modelo, elevan el nivel mínimo necesario para que una economía resulte sostenible.

A partir de ese planteo, el documento vincula el análisis teórico con el debate sobre las políticas públicas. Los autores sostienen que tanto el exceso de regulaciones como la pérdida de incentivos vinculados al trabajo pueden elevar el umbral de supervivencia económica y limitar las posibilidades de crecimiento.

El estudio también desarrolla la relación entre los rendimientos crecientes, la acumulación de capital, el progreso tecnológico, la innovación y la división del trabajo como motores del desarrollo económico. En ese sentido, retoma conceptos que Milei había expuesto previamente en Davos, donde vinculó esos principios con las ideas formuladas por Adam Smith sobre la especialización productiva y con el impacto que la inteligencia artificial podría tener sobre la productividad durante las próximas décadas.

En el plano político, el trabajo acompaña el discurso que el Gobierno viene sosteniendo respecto de la necesidad de avanzar con la desregulación económica, la reducción de cargas consideradas distorsivas y la modernización del Estado como herramientas para mejorar la eficiencia del sistema productivo.

Asimismo, el documento incorpora el concepto de cultura del trabajo como un elemento que influye sobre la cantidad de trabajo efectivo disponible dentro de una economía. Según los autores, una menor participación laboral incrementa el umbral mínimo necesario para sostener el crecimiento, reduciendo el margen de expansión.

No obstante, el propio estudio establece límites respecto del alcance de sus conclusiones. Los autores aclaran que se trata de un desarrollo estrictamente teórico y no de un modelo calibrado sobre datos específicos de la economía argentina. En consecuencia, el documento no busca determinar la situación concreta del país ni medir el impacto cuantitativo de las regulaciones actuales sobre la actividad económica.

En ese marco, el trabajo se presenta como una formulación conceptual destinada a respaldar la visión económica del oficialismo y a ofrecer una estructura analítica para interpretar los procesos de crecimiento bajo determinadas condiciones. La validación empírica de esas hipótesis, así como su eventual aplicación a casos concretos, continuará siendo materia de discusión dentro del ámbito académico.