Tedeum por el Día de la Independencia: mensaje de unidad

García Cuerva pidió fortalecer la solidaridad y recuperar la cultura del encuentro

El arzobispo advirtió sobre la intolerancia, las divisiones y el individualismo en la sociedad

Reivindicó la inversión en los centros de discapacidad y el trabajo de sus profesionales

Llamó a atender las necesidades de jubilados, enfermos, jóvenes, desocupados y personas con discapacidad

Convocó a realizar un examen de conciencia colectivo y a construir puentes mediante el diálogo

Cerró su mensaje utilizando el ejemplo de la Selección argentina y un mensaje de Lionel Messi para destacar el valor del trabajo en equipo

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, encabezó este jueves el tradicional Tedeum por el Día de la Independencia en la Catedral Metropolitana, ceremonia de la que participó el presidente Javier Milei junto a integrantes del Gabinete nacional y otras autoridades. En su homilía, el prelado centró su mensaje en la necesidad de fortalecer la solidaridad, asistir a los sectores más vulnerables, recuperar la cultura del encuentro y dejar atrás las divisiones que atraviesan a la sociedad argentina.

Basándose en la parábola del Buen Samaritano, García Cuerva afirmó que el país transita "caminos peligrosos" marcados por la intolerancia, los enfrentamientos permanentes y la descalificación de quienes piensan diferente. En ese contexto, sostuvo que resulta necesario abandonar las actitudes individualistas y priorizar el bien común por encima de los intereses personales o sectoriales.

Durante su reflexión también cuestionó "la competencia feroz por el protagonismo", el internismo y "la mezquindad política de querer llevarnos los aplausos cuando hacemos algo por los demás", al considerar que esas conductas dificultan la construcción de consensos y debilitan el tejido social.

Uno de los pasajes más destacados de la homilía estuvo dedicado a la situación de las personas con discapacidad y a la importancia de garantizar los recursos necesarios para brindarles una atención adecuada. Al referirse al ejemplo del Buen Samaritano, el arzobispo sostuvo que el gasto destinado al cuidado de quienes más lo necesitan no debe interpretarse como un derroche, sino como una inversión orientada a proteger a los sectores más frágiles de la sociedad.

En ese marco, hizo referencia al funcionamiento de los centros de discapacidad y defendió el trabajo que desarrollan los profesionales y asistentes que acompañan diariamente a las personas atendidas. Explicó que, aunque en algunos casos pueda parecer elevado el número de trabajadores en relación con los beneficiarios, esa estructura responde a las necesidades específicas de cada institución y constituye una herramienta indispensable para ofrecer una atención de calidad.

Asimismo, destacó que esa tarea representa no solo un acto de caridad, sino también un compromiso con la justicia social. En ese sentido, citó al papa León XIV al señalar que una sociedad justa es aquella capaz de garantizar que todas las personas, especialmente las más vulnerables, puedan desarrollar una vida digna sin que nadie quede excluido.

A lo largo de su mensaje, García Cuerva también puso el foco sobre distintos sectores que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Mencionó a los enfermos, los jubilados, los adolescentes y jóvenes afectados por el narcotráfico, las personas desocupadas y quienes conviven con alguna discapacidad. Señaló que detrás de cada problemática existen historias de vida concretas que deben ser atendidas con sensibilidad y compromiso.

El arzobispo sostuvo además que la construcción de la Patria constituye una responsabilidad compartida y convocó a realizar un examen de conciencia colectivo. En ese sentido, invitó a los argentinos a reflexionar sobre el papel que cada uno desempeña frente a quienes sufren y a preguntarse si están dispuestos a convertirse en instrumentos de ayuda y acompañamiento.

En el tramo final de la homilía, García Cuerva insistió en la necesidad de recuperar la capacidad de escuchar y dialogar. Afirmó que el país necesita construir puentes allí donde prevalecen las confrontaciones y sostuvo que ninguna persona debe ser considerada descartable, porque todos forman parte de una misma comunidad.

Como cierre de su mensaje, apeló a una metáfora vinculada con el deporte para destacar el valor del trabajo colectivo. Recordó el sentimiento de unidad que despierta la Selección argentina y señaló que ese espíritu puede servir como ejemplo para afrontar los desafíos del país. En ese marco, invitó a "seguir con la camiseta puesta" y citó un mensaje difundido por Lionel Messi, en el que el capitán argentino destacó que los mayores logros se alcanzan cuando prevalece el esfuerzo conjunto por encima de las individualidades.

La homilía dejó un fuerte llamado a fortalecer la solidaridad, promover el diálogo y priorizar el compromiso con los sectores más vulnerables, en una fecha emblemática para la historia nacional.