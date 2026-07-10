Granit Xhaka: la historia del emblema suizo que quiere dar el golpe frente a Argentina

Argentina ya tiene la mira puesta en los cuartos de final del Mundial 2026. Luego de superar a Egipto en una remontada inolvidable, el equipo de Lionel Scaloni se enfrentará a Suiza por un lugar entre los cuatro mejores del certamen. El encuentro se disputará este sábado en el Kansas City Stadium y uno de los futbolistas que más atención genera del lado europeo es Granit Xhaka, capitán y principal referente del seleccionado helvético.

El experimentado mediocampista fue una de las piezas clave en la clasificación de Suiza, que eliminó a Colombia por penales para meterse en cuartos de final, una instancia que el conjunto europeo no alcanzaba desde 1954. Con pasado reciente en el Bayer Leverkusen y actualidad en el Sunderland inglés, Xhaka es el futbolista que marca el ritmo del equipo y uno de los líderes más respetados del plantel.

Una historia marcada por la superación

La personalidad de Xhaka tiene una fuerte raíz familiar. Nació en Suiza en 1992, pero sus padres son de origen albanokosovar. Su padre, Ragip Xhaka, fue encarcelado durante más de tres años por participar en protestas contra el régimen yugoslavo, una experiencia que marcó profundamente a la familia.

Ese contexto forjó el carácter competitivo del mediocampista, reconocido por su liderazgo dentro y fuera de la cancha. A lo largo de su carrera protagonizó distintos gestos que reflejan su personalidad, desde asumir responsabilidades públicas tras malos resultados hasta realizar donaciones benéficas luego de recibir sanciones disciplinarias.

De Basilea a referente del fútbol europeo

La carrera de Xhaka comenzó en Basilea, donde rápidamente llamó la atención de los grandes clubes del continente. Luego pasó por Borussia Mönchengladbach, brilló durante siete temporadas en Arsenal y alcanzó uno de los momentos más destacados de su trayectoria con el Bayer Leverkusen, donde fue una pieza fundamental del histórico equipo dirigido por Xabi Alonso.

Más tarde regresó al fútbol inglés para sumarse al Sunderland, mientras continuó siendo una referencia absoluta de la selección suiza. Además, comparte con Xherdan Shaqiri el logro de haber convertido goles en tres ediciones diferentes de la Copa del Mundo.

Los elogios a Messi y el aviso para Argentina

Después de eliminar a Colombia, Xhaka habló sobre el cruce frente a la Selección argentina y destacó la posibilidad de enfrentar a Lionel Messi.

"No sé si se lo puede controlar durante 90 o 120 minutos. Para nosotros jugar en la era de Messi es un privilegio. Es un privilegio enfrentarlo y formar parte de su historia. Es uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos", expresó.

Sin embargo, dejó en claro que la admiración quedará de lado cuando empiece el partido: "Vamos a disfrutar este desafío, pero también queremos mostrar de qué está hecho Suiza y hacerle el partido lo más difícil posible a Argentina", concluyó el capitán helvético.