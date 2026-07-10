Barcelona busca financiamiento para avanzar por Julián Álvarez

El Barcelona ya trabaja en la planificación de la próxima temporada y tiene un objetivo claro: reforzar el plantel con futbolistas de primer nivel para volver a competir por los títulos más importantes de Europa. En ese contexto, la dirigencia encabezada por Joan Laporta avanza en una estrategia financiera que le permita afrontar un mercado de pases de alto impacto.

De acuerdo con información publicada por el diario Marca, el club solicitó un crédito de 210 millones de euros con el objetivo de obtener mayor margen económico. La intención es fortalecer la liquidez de la institución, afrontar compromisos financieros y, al mismo tiempo, contar con recursos para incorporar los jugadores que pidió el entrenador Hansi Flick.

Julián Álvarez, uno de los grandes objetivos

Entre los nombres que aparecen en la carpeta del Barcelona sobresale Julián Álvarez. El delantero del Atlético de Madrid es uno de los principales apuntados para potenciar el ataque azulgrana y el club planea avanzar por su contratación una vez que finalice el Mundial.

Además del campeón del mundo con la Selección Argentina, la dirigencia sigue de cerca a otros futbolistas:

Karim Adeyemi , delantero del Borussia Dortmund, cuya negociación sería una de las más avanzadas.

, delantero del Borussia Dortmund, cuya negociación sería una de las más avanzadas. João Cancelo, cuyo regreso continúa siendo una posibilidad, aunque antes deberán resolverse cuestiones administrativas y económicas.

Anthony Gordon, cerca de convertirse en refuerzo

Mientras el futuro de Julián Álvarez sigue siendo una prioridad, el Barcelona también trabaja para cerrar la llegada de Anthony Gordon. Según trascendió, el extremo inglés estaría muy cerca de convertirse en jugador del conjunto catalán.

La operación rondaría los 70 millones de euros fijos, más 10 millones en variables, una cifra que refleja la fuerte apuesta económica que el club pretende realizar durante este mercado de pases.

Con este plan, el Barcelona busca darle un salto de calidad al plantel de Hansi Flick y volver a posicionarse como uno de los grandes candidatos tanto en LaLiga como en la Champions League.