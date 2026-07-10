El crédito privado continúa estancado y la morosidad se mantiene elevada pese a la desaceleración de la inflación

El crédito al sector privado creció apenas 0,3% real durante junio

Los préstamos para consumo volvieron a caer, con bajas en tarjetas y créditos personales

La morosidad aumentó tanto en familias como en empresas y continúa en niveles elevados

Los bancos mantienen una política conservadora por la baja demanda y el mayor riesgo crediticio

El crédito hipotecario fue uno de los pocos segmentos con crecimiento sostenido gracias a las líneas UVA

Los préstamos en dólares continúan siendo el rubro de mayor expansión, impulsados por el comercio exterior

El mercado de crédito al sector privado volvió a mostrar señales de debilidad durante junio, en un contexto en el que la desaceleración de la inflación y una moderación de las tasas de interés todavía no logran traducirse en una recuperación sostenida del financiamiento. Los datos reflejan un escenario de escasa demanda, mayor cautela por parte de las entidades financieras y niveles de morosidad que continúan elevados.

Según el último Informe Monetario Mensual del Banco Central, el stock total de préstamos en pesos al sector privado registró una expansión real de apenas 0,3% durante junio. El resultado estuvo explicado por el crecimiento del financiamiento destinado a empresas, mientras que los créditos orientados al consumo de las familias volvieron a retroceder.

Las líneas destinadas al consumo finalizaron el mes con una contracción real del 0,8% respecto de mayo. Entre los principales instrumentos, las financiaciones mediante tarjetas de crédito registraron una caída interanual del 4,2%, mientras que los préstamos personales disminuyeron 1,1% frente al mismo período del año anterior.

A este panorama se suma el deterioro de los indicadores de morosidad. Un relevamiento elaborado por la consultora 1816, utilizando la metodología aplicada por el Banco Central, estimó que la irregularidad en los préstamos destinados al consumo aumentó desde el 12,1% en abril hasta el 12,7% en mayo. En el segmento empresarial, la mora pasó del 3,3% al 3,5%, mientras que el promedio del crédito al sector privado avanzó del 7,3% al 7,7%.

Especialistas del sistema financiero sostienen que estos niveles de mora continúan elevados debido a que la recuperación del crédito aún no logra consolidarse. Aunque algunas entidades impulsaron planes de refinanciación para clientes con dificultades de pago, la escasa generación de nuevos préstamos mantiene alta la proporción de créditos en situación irregular sobre el total de la cartera.

En ese contexto, los bancos mantienen una estrategia conservadora. La limitada demanda de financiamiento, en un escenario de consumo que permanece estancado, y la necesidad de reducir la exposición al riesgo llevaron a las entidades a endurecer las condiciones para otorgar préstamos. Entre las principales medidas se encuentran la falta de actualización de los límites de las tarjetas de crédito, criterios más exigentes para la evaluación de clientes y tasas de interés que continúan relativamente elevadas, privilegiando únicamente a los perfiles considerados de menor riesgo.

El comportamiento de las distintas líneas de financiamiento fue dispar. Los préstamos prendarios, utilizados principalmente para la compra de vehículos, retrocedieron 0,4% en términos reales durante junio y profundizaron la tendencia descendente observada desde fines del año pasado. En la comparación interanual, la baja alcanzó el 0,6%, a pesar de una mejora en las ventas de automóviles nuevos y usados.

En contraste, el financiamiento comercial volvió a ser el segmento más dinámico. Los préstamos destinados a empresas crecieron 1,5% mensual en términos reales y ajustados por estacionalidad, impulsados principalmente por los documentos a sola firma, que avanzaron 2,5%. En cambio, los adelantos en cuenta corriente, una herramienta ampliamente utilizada por las pequeñas y medianas empresas para afrontar necesidades de liquidez, registraron una caída del 1,5%.

Por su parte, el crédito hipotecario mantuvo su recuperación impulsado por las líneas ajustadas por UVA. Durante junio mostró un crecimiento real del 1,2% y acumuló un incremento interanual del 63%. Además, continúa siendo el segmento con menor nivel de morosidad, debido a que las familias suelen priorizar el pago de las cuotas hipotecarias por encima de otros compromisos financieros.

El Banco Central informó que el crédito bancario en pesos representa el equivalente al 9,2% del Producto Bruto Interno, porcentaje que asciende al 12,3% al incorporar los préstamos en moneda extranjera. Sin embargo, esos niveles siguen ubicando a la Argentina entre los países con menor profundidad crediticia de América Latina, donde el promedio regional alcanza el 47% del PBI.

La principal excepción al escenario de debilidad continúa siendo el financiamiento en dólares. Impulsados por el dinamismo de las operaciones vinculadas al comercio exterior, los préstamos en moneda extranjera crecieron 48,7% en los últimos doce meses y finalizaron junio con un saldo de USD 23.741 millones. Durante ese mes aumentaron en USD 312 millones, principalmente por el crecimiento de los documentos a sola firma destinados a financiar exportaciones.

En paralelo, los depósitos privados en dólares también mostraron una mejora al incrementarse en USD 503 millones durante junio, favorecidos por el pago de capital e intereses del Bopreal, lo que permitió que el saldo total alcanzara los USD 39.347 millones.