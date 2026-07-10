La demora en Inocencia Fiscal obliga al Gobierno a evaluar cambios para el vencimiento de Ganancias

La reforma de Inocencia Fiscal se tratará después del 20 de julio y no llegará antes del vencimiento de Ganancias.

El Gobierno analiza prorrogar las declaraciones juradas o implementar un pago provisorio de impuestos.

También se estudia una prórroga parcial para quienes adhieran al régimen simplificado.

El proyecto elimina límites patrimoniales y amplía el acceso al sistema simplificado.

ARCA ya comenzó a aplicar criterios transitorios mientras avanza el debate legislativo.

La demora obliga al Ejecutivo a redefinir el cronograma tributario sin afectar la recaudación.

La postergación del tratamiento legislativo del proyecto de Inocencia Fiscal abrió un nuevo frente de análisis dentro del Gobierno nacional, que ahora estudia distintas alternativas para evitar que el vencimiento de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias quede desfasado respecto del nuevo régimen que impulsa el Poder Ejecutivo. La iniciativa, considerada una de las principales reformas tributarias del año, recién será enviada a la Cámara de Diputados después del 20 de julio, mientras que las presentaciones anuales vencen el próximo 27 de julio.

La diferencia entre ambas fechas dejó al equipo económico frente a un escenario complejo. Si el Congreso no logra avanzar con rapidez, miles de contribuyentes deberán confeccionar sus declaraciones bajo el régimen vigente, aun cuando el Gobierno pretende modificar de manera sustancial las reglas de fiscalización y simplificación tributaria.

Por ese motivo, distintas áreas del Ejecutivo analizan alternativas para evitar inconsistencias entre la normativa actual y la reforma proyectada. Entre las opciones que se encuentran sobre la mesa figura una prórroga general de los vencimientos hasta, al menos, el 31 de agosto, con el objetivo de otorgar tiempo suficiente para el tratamiento parlamentario de la iniciativa.

Otra posibilidad consiste en recurrir al mecanismo del pago provisorio de impuestos. Bajo ese esquema, los contribuyentes ingresarían un anticipo en la fecha prevista, preservando la recaudación fiscal de julio mientras el Congreso debate las modificaciones impulsadas por el oficialismo. Sin embargo, especialistas advierten que calcular ese pago a cuenta demandaría prácticamente el mismo trabajo que elaborar la declaración jurada completa, por lo que la solución no eliminaría la carga administrativa.

También se encuentra bajo análisis una prórroga parcial destinada exclusivamente a quienes adhieran al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias. No obstante, esta alternativa genera reparos entre tributaristas debido a que podría plantear cuestionamientos respecto del principio de igualdad entre contribuyentes.

La demora parlamentaria quedó expuesta durante la primera reunión de la nueva mesa política del Gobierno realizada en la Casa Rosada tras la reorganización del gabinete. Allí, uno de los temas centrales fue justamente la planificación de la agenda legislativa para las próximas semanas.

En ese encuentro se confirmó que las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal ingresarán a la Cámara de Diputados después del 20 de julio, por lo que la posibilidad de contar con la nueva ley antes del vencimiento de Ganancias prácticamente quedó descartada.

El anteproyecto introduce cambios profundos sobre el régimen simplificado creado por la Ley 27.799. Uno de los aspectos más relevantes elimina los límites patrimoniales y de ingresos que actualmente condicionan el acceso al sistema. En su lugar, el único requisito excluyente sería no estar categorizado como gran contribuyente nacional por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

De esa manera, numerosos contribuyentes que hasta ahora quedaban excluidos por superar determinados umbrales económicos podrían incorporarse al régimen simplificado.

La reforma también redefine el alcance de la denominada presunción de exactitud de las declaraciones juradas. Bajo el nuevo esquema, quienes cumplan con la presentación de la declaración simplificada y los requisitos establecidos obtendrán una mayor protección frente a fiscalizaciones ordinarias sobre ejercicios anteriores, salvo que existan discrepancias significativas detectadas por la administración tributaria.

Mientras el proyecto continúa pendiente de tratamiento parlamentario, ARCA ya comenzó a aplicar criterios operativos transitorios para adecuar sus procedimientos internos. Entre otras medidas, el organismo instruyó a sus áreas de fiscalización a verificar previamente si los contribuyentes adhirieron al régimen simplificado antes de avanzar con inspecciones correspondientes a ejercicios anteriores.

En los casos en que se cumplan las condiciones previstas y no existan diferencias relevantes, las actuaciones podrán ser desestimadas en aplicación del principio de presunción de exactitud contemplado por la normativa.

El Gobierno sostiene que la reforma permitirá reducir la litigiosidad, simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y otorgar mayor seguridad jurídica. Sin embargo, la demora en su ingreso al Congreso trasladó ahora la atención hacia el calendario impositivo, obligando al equipo económico a definir en los próximos días cómo resolver el vencimiento de Ganancias sin alterar la recaudación ni generar incertidumbre entre los contribuyentes.