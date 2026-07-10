Pullaro reivindicó el federalismo y aseguró en Rafaela que Santa Fe puede mostrarle un camino al país

En el acto central por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, realizado en la ciudad de Rafaela, el gobernador Maximiliano Pullaro sostuvo que Santa Fe puede mostrarle un camino a la Argentina basado en la producción, el trabajo y la educación. Además, reivindicó el histórico aporte del federalismo santafesino a la construcción del país y llamó a trabajar para garantizar la igualdad de oportunidades.

La ceremonia oficial se desarrolló con la presencia de autoridades provinciales, municipales, representantes de instituciones, fuerzas de seguridad, veteranos de Malvinas y vecinos de la ciudad.

Durante su discurso, Pullaro afirmó que la independencia declarada el 9 de julio de 1816 fue "un acto de enorme valentía" de quienes decidieron construir un país soberano en un contexto de profundas dificultades políticas y militares.

🔴 "Hace 210 años, los congresales de las Provincias Unidas entendieron que debíamos empezar a construir un país soberano e independiente. Nadie sabía cómo iba a terminar ese proceso, pero tuvieron el coraje de decidir nuestro propio destino."

El mandatario también recordó que Santa Fe no participó del Congreso de Tucumán porque un año antes ya había declarado su independencia como integrante de la Liga de los Pueblos Libres, liderada por José Gervasio Artigas, reivindicando una organización federal para el país.

🔴 "Santa Fe no estuvo porque no creyera en la patria o en la independencia. Ya había tomado esa decisión desde una mirada profundamente federal."

En ese contexto, destacó la figura del brigadier Estanislao López, a quien definió como uno de los principales impulsores del federalismo argentino y de la igualdad entre las provincias.

Pullaro sostuvo que, si la generación de 1816 tuvo como desafío conquistar la libertad, la dirigencia actual debe trabajar para garantizar la igualdad de oportunidades.

🔴 "A quienes hoy nos toca gobernar nos corresponde otro desafío: construir igualdad. Tenemos que trabajar todos los días para que ningún argentino pase hambre, para que nadie deje de acceder a un medicamento y para que todos puedan educarse."

El gobernador aseguró que la provincia posee un modelo de desarrollo basado en el esfuerzo de su gente y en su capacidad productiva, características que —afirmó— pueden servir como ejemplo para el resto del país.

🔴 "Santa Fe y esta ciudad pueden mostrarle un camino al país. Con trabajo, con esfuerzo y con producción es posible construir una Nación diferente, una Nación de iguales, una Nación que tenga libertad, pero también igualdad."

Sobre el final de su intervención, Pullaro destacó el compromiso cotidiano de productores, trabajadores, empresarios, docentes, universidades y todos aquellos que contribuyen al crecimiento económico y social de la provincia.

Previamente, el intendente Leonardo Viotti dio la bienvenida a las autoridades y agradeció que Rafaela haya sido nuevamente elegida como sede del acto central por el Día de la Independencia.

Durante su mensaje, el jefe municipal resaltó la identidad productiva de la ciudad y valoró el acompañamiento del Gobierno provincial.

Del acto participaron la vicegobernadora Gisela Scaglia; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; los ministros Fabián Bastia, Pablo Cococcioni, Pablo Olivares, Lisandro Enrico, Gustavo Puccini, Silvia Ciancio y Victoria Tejeda; la vocera provincial Virginia Coudannes; el exgobernador Omar Perotti, legisladores, autoridades municipales, representantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, veteranos de Malvinas e integrantes de distintas instituciones de Rafaela y la región.