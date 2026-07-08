Libros ambientales y lectura sustentable en vacaciones de invierno

Durante el receso escolar, leer en casa, en una plaza, en una biblioteca o en cualquier espacio de encuentro es una actividad que estimula la imaginación, fortalece el hábito de la lectura y, al mismo tiempo, puede vincularse con el cuidado del ambiente a través de la reutilización de materiales.



Desde hace más de seis años, el Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela impulsa esta propuesta que invita a los vecinos y vecinas a acercar libros que ya leyeron o que no utilizan, para que otras personas puedan disfrutarlos.



Quienes deseen participar pueden acercarse al Pasaje Carcabuey (local 2), de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00, para donar libros en buen estado y, si lo desean, llevarse gratuitamente otros títulos.



Los ejemplares recibidos son clasificados y colocados en una biblioteca móvil ubicada en la vereda del Instituto, disponible para el intercambio permanente. Cuando la cantidad de libros lo permite, también se distribuyen entre instituciones educativas y organizaciones de la ciudad, ampliando el alcance de la iniciativa.



Con esta campaña, el Instituto promueve el consumo responsable, la economía circular y el acceso a la lectura, demostrando que pequeños gestos, como compartir un libro, también contribuyen a construir una ciudad más sustentable.



Beneficios de la lectura

La lectura es beneficiosa a toda edad. En el caso de los niños, además de estimular la imaginación, los ayuda a desarrollar el lenguaje y mejorar la capacidad de comprensión. Además, favorece el desarrollo cognitivo, memoria, concentración, creatividad, entre otros.



En tanto, en el caso de los adultos, estimula la concentración, empatía y aumenta la reserva cognitiva, Ayuda a ejercitar el cerebro, además de ser recreativa y relajante.