Avanza la instalación de butacas en el Microestadio de Rafaela y se acerca su inauguración

La construcción del Microestadio de Rafaela continúa sumando avances y atraviesa una etapa clave con el inicio de la colocación de las butacas, un paso que permite comenzar a visualizar el aspecto definitivo que tendrá el recinto una vez finalizado.

La obra se encuentra en la recta final y la inauguración está prevista para fines de agosto, en el marco de la llegada de la antorcha olímpica, un evento que marcará el inicio del camino de la ciudad hacia los Juegos Suramericanos 2026.

Con este nuevo avance, el Microestadio comienza a adquirir la fisonomía con la que recibirá competencias deportivas, espectáculos artísticos, congresos y diferentes actividades sociales y culturales, consolidándose como uno de los espacios más importantes de la región.

El intendente Leonardo Viotti destacó el progreso de los trabajos y señaló: "Cada paso que damos nos acerca a concretar una obra muy esperada por los rafaelinos. La colocación de las butacas es una señal de que el Microestadio está entrando en su etapa final y que falta cada vez menos para que pueda abrir sus puertas".

Además, remarcó la importancia del trabajo conjunto con el Gobierno provincial para concretar el proyecto y aseguró que el nuevo espacio será un punto de encuentro para el deporte, la cultura y los grandes eventos.

"La inauguración junto con la llegada de la antorcha olímpica será un momento muy especial para la ciudad. Esta obra representa una inversión estratégica que dejará un legado para las próximas generaciones y fortalecerá el desarrollo deportivo, cultural y económico de Rafaela", agregó.

Con capacidad para albergar a miles de espectadores, el Microestadio será una de las sedes principales de los Juegos Suramericanos 2026 y, una vez finalizado el certamen, quedará como un espacio de uso permanente para toda la comunidad y la región.

Mientras continúan los trabajos finales, la ciudad ya comenzó la cuenta regresiva para la puesta en marcha de una de las obras de infraestructura más importantes de los últimos años.