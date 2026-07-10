Rafaela celebró el Día de la Independencia: Pullaro reivindicó el protagonismo histórico de Santa Fe

La ciudad de Rafaela fue escenario este jueves del acto oficial por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, encabezado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto al intendente Leonardo Viotti y representantes de los distintos poderes del Estado, fuerzas de seguridad, instituciones y vecinos.

La jornada comenzó con el tradicional Tedeum celebrado en la Catedral San Rafael y continuó con el acto central en la Plaza 25 de Mayo, donde también se llevó a cabo el desfile cívico-militar. Además, el público pudo disfrutar de espectáculos de danzas folclóricas, propuestas gastronómicas típicas y diversas actividades organizadas en el marco de los programas provinciales Santa Fe Acá y Tour Suramericano 2026.

Durante su discurso, Pullaro destacó el coraje de quienes impulsaron la independencia argentina en un contexto marcado por conflictos internos y amenazas externas. El mandatario recordó que la decisión de romper los vínculos con la corona española implicó asumir enormes desafíos en un momento de gran incertidumbre para las Provincias Unidas.

El gobernador también puso en valor el papel desempeñado por Santa Fe en aquel proceso histórico y explicó que la provincia no envió representantes al Congreso de Tucumán porque ya había expresado su postura independentista un año antes, al integrar la Liga de los Pueblos Libres y participar del Congreso del Oriente de 1815.

En ese marco, remarcó que la visión política santafesina estaba basada en la defensa de la autonomía provincial y del federalismo, principios que impulsaban una organización del país con igualdad entre las provincias y sin predominio del centralismo porteño.

La conmemoración finalizó con el tradicional desfile cívico-militar y una amplia participación de instituciones locales, consolidando una jornada cargada de simbolismo histórico y de fuerte convocatoria popular en Rafaela.