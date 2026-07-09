Ranking de los directores técnicos mejor pagos del Mundial 2026

El Mundial 2026 sigue dejando datos curiosos, incluso fuera de la cancha. Un informe de Finance Football dio a conocer cuáles son los entrenadores mejor pagos del torneo y reveló un dato que llamó la atención: ninguno de los tres técnicos con los salarios más altos logró clasificar a los cuartos de final.

Mientras varias de las selecciones con mayor poder económico quedaron en el camino, otros entrenadores con contratos mucho más modestos continúan en carrera y pelean por el título.

Carlo Ancelotti encabeza el ranking con un salario de 10 millones de euros por temporada al frente de Brasil. Sin embargo, la Canarinha quedó eliminada en los octavos de final frente a Noruega y el experimentado entrenador italiano se despidió antes de lo esperado.

En el segundo lugar aparece Julian Nagelsmann, quien percibe 7 millones de euros anuales como DT de Alemania. El conjunto alemán sufrió una de las grandes sorpresas del certamen al quedar eliminado en los 16avos de final frente a Paraguay.

El podio lo completa Mauricio Pochettino, con un contrato de 6 millones de euros por año al frente de Estados Unidos. El seleccionado anfitrión tampoco logró avanzar y cayó en los octavos de final frente a Bélgica.

¿Cuánto cobra Lionel Scaloni?

A pesar de ser el entrenador del vigente campeón del mundo y de haber llevado nuevamente a la Selección argentina a los cuartos de final, Lionel Scaloni aparece bastante más abajo en el listado.

El técnico nacido en Pujato ocupa el 14° puesto, con un salario de 2,3 millones de euros anuales, una cifra muy inferior a la de varios entrenadores que ya quedaron eliminados del certamen.

Una situación similar atraviesa Didier Deschamps, entrenador de Francia. El campeón del mundo en Rusia 2018 percibe 3,8 millones de euros por temporada, lo que lo ubica en el séptimo lugar del ranking.

Los 10 entrenadores mejor pagos del Mundial 2026