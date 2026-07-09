Servicios municipales durante el feriado por el Día de la Independencia

Cada 9 de julio se conmemora el Día de la Independencia, una de las fechas patrias más significativas para nuestro país. En ese marco, la Municipalidad de Rafaela informa cómo funcionarán los distintos servicios municipales durante el feriado y el día no laborable puente.



En cuanto a la recolección domiciliaria de residuos, el martes 7 el servicio se prestará con normalidad, con la recolección de residuos no recuperables o biodegradables.



El miércoles 8 y el jueves 9 no habrá recolección domiciliaria, por lo que se solicita a los vecinos no sacar los residuos durante esas jornadas.



El servicio se retomará el viernes 10 por la noche con la recolección habitual de residuos no recuperables o biodegradables. Como es habitual, los sábados no se presta el servicio y el domingo continuará el cronograma normal para este tipo de residuos.



En cuanto a los residuos de patio, deberán sacarse el domingo 12 de julio, correspondiendo en esta oportunidad al sector 2.



Por otra parte, el transporte público de pasajeros no circulará durante el jueves 9 y el viernes 10, mientras que la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) permanecerá liberada ambos días, por lo que no se aplicará el cobro del estacionamiento medido.



Respecto al Complejo Ambiental, permanecerá cerrado durante el jueves y retomará la atención el viernes, en el horario de 7:00 a 12:00. El sábado funcionará de 7:00 a 13:00.



Los Eco Puntos permanecerán cerrados el jueves y volverán a abrir el viernes y el sábado, de 8:00 a 19:00, mientras que el domingo atenderán de 9:00 a 15:00.



En el Cementerio Municipal las visitas estarán habilitadas durante ambas jornadas. Sin embargo, la administración permanecerá cerrada esos días, garantizándose únicamente una guardia mínima para la atención de sepelios.



Finalmente, el edificio municipal y sus dependencias no atenderán al público durante el jueves 9 y el viernes 10. El servicio de Atención Ciudadana 147 recibirá consultas mediante contestador automático, mientras que la línea de WhatsApp 3492-300270 continuará disponible para la recepción de mensajes. La atención habitual en todas las dependencias municipales se retomará el lunes 13 de julio.



En el marco de esta fecha patria, el Municipio agradece la colaboración de la comunidad e invita a tener en cuenta el cronograma de los servicios para contribuir al cuidado de los espacios públicos y al correcto funcionamiento de la ciudad durante el feriado.