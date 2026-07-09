El FTR26 abre su boletería

Este 2026, el Festival de Teatro de Rafaela celebra su 21ª edición. Organizado por la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Rafaela, se extenderá desde el miércoles 15 al sábado 18 de julio y la expectativa por el comienzo de la venta de entradas se palpita.



Este fin de semana iniciará la boletería en sus dos formatos: presencial y virtual. El retiro de entradas para los espectáculos gratuitos de apertura y cierre se realizará únicamente de forma presencial. A continuación se detalla la información.



Entradas FTR26

Las entradas generales tendrán un valor de $10.000 y $6.000 para espectáculos locales, laboratorios y para toda la familia. Se venderán hasta dos entradas por función por persona para las obras destinadas a público adulto, y hasta cuatro entradas por función por persona para las obras para toda la familia.



Los espectáculos de apertura y cierre son gratuitos, con retiro previo de entradas. Estarán disponibles únicamente en la boletería presencial, sin necesidad de hacer fila para obtenerlas.

Los espectáculos al aire libre no requieren retiro previo de entradas.



Boletería FTR26

Venta presencial

La boletería presencial tendrá lugar los días 11 de julio, de 9:00 a 18:00, y 12 de julio, de 10:00 a 12:00 y de 17:00 a 19:00, en el Complejo Cultural del Viejo Mercado (ingreso por calle Sarmiento).



Desde el 13 al 8 de julio en Faber Libros (Saavedra 52), de lunes a viernes: de 8:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:00; y sábados: de 9:00 a 12:00 y de 16:30 a 19:30.



Se aceptan distintos medios de pago.



Venta online

A partir del domingo 12 de julio a las 10:00, las entradas estarán disponibles en Platea Vip: festivalteatrorafaela.plateavip.com.ar



No es necesario canjear las entradas compradas online. Se podrá ingresar a cada función mostrando el código QR recibido por mail, ya sea desde el celular o impreso.



Se recomienda asegurarse de tener batería en el dispositivo y descargar previamente el QR, para evitar problemas de conexión.



UNA VEZ COMPRADAS, LAS ENTRADAS NO SE PUEDEN CAMBIAR.