Sadir respaldó suspender las PASO, pero rechazó su eliminación

Sadir manifestó su apoyo a una nueva suspensión de las PASO, pero rechazó eliminarlas definitivamente

El gobernador consideró que las primarias siguen siendo una herramienta útil para el sistema democrático

La postura fue analizada junto a otros gobernadores de la Unión Cívica Radical

El mandatario sostuvo que la decisión final deberá surgir del debate en el Congreso

El Gobierno nacional impulsa una reforma que propone eliminar las PASO y modificar el sistema electoral

El debate buscará definir el futuro de uno de los principales mecanismos de selección de candidatos

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, expresó su posición respecto de la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional y manifestó que estaría dispuesto a acompañar una nueva suspensión de las Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), aunque se pronunció en contra de su eliminación definitiva. El mandatario sostuvo que las primarias continúan siendo una herramienta útil para el sistema democrático y consideró que cualquier modificación permanente debe surgir de un amplio consenso político.

Las declaraciones de Sadir se produjeron en medio del debate generado por el proyecto de reforma electoral promovido por la administración del presidente Javier Milei, que propone, entre otros cambios, eliminar de manera definitiva las PASO y avanzar con modificaciones vinculadas al funcionamiento del sistema de partidos políticos y al financiamiento electoral.

Durante una entrevista radial, el gobernador explicó que en las últimas semanas mantuvo reuniones con otros mandatarios provinciales, especialmente pertenecientes a la Unión Cívica Radical (UCR), para intercambiar posiciones sobre la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo. Según indicó, existe predisposición para analizar una nueva suspensión de las elecciones primarias, aunque no para su eliminación permanente.

En ese sentido, Sadir sostuvo que las PASO representan un instrumento valioso dentro del esquema institucional argentino y consideró que pueden seguir desempeñando un papel importante en la selección de candidatos y en la organización del proceso electoral.

El mandatario recordó que el mecanismo ya fue suspendido en oportunidades anteriores y señaló que esa alternativa podría volver a aplicarse si las circunstancias así lo justifican. Sin embargo, remarcó que una decisión de mayor alcance, como la eliminación definitiva de las primarias, requiere un debate más profundo y un acuerdo amplio entre las distintas fuerzas políticas.

Asimismo, indicó que el tema también fue abordado en conversaciones con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, aunque aclaró que todavía no existe una definición sobre el futuro del proyecto y que la decisión final corresponderá al Congreso de la Nación.

Sadir consideró que el tratamiento de la reforma debe desarrollarse mediante un diálogo permanente entre los gobernadores, los legisladores nacionales y el Gobierno, con el objetivo de construir consensos que permitan fortalecer el sistema electoral.

La postura del gobernador jujeño aparece como una posición intermedia dentro de la discusión abierta por la iniciativa oficial. Mientras el Gobierno nacional sostiene la necesidad de eliminar definitivamente las PASO para reducir costos y modificar el esquema de selección de candidatos, Sadir plantea preservar esa herramienta institucional, aunque admite la posibilidad de suspender su aplicación de manera transitoria.

Desde el oficialismo argumentan que las elecciones primarias implican un importante costo para el Estado y consideran que, en la práctica, dejaron de cumplir la función para la que fueron creadas, ya que en numerosos casos las distintas fuerzas políticas presentan listas únicas que eliminan la competencia interna.

En ese contexto, el proyecto enviado al Congreso propone una reforma más amplia del régimen electoral argentino, que incluye además modificaciones vinculadas con el financiamiento de los partidos políticos y otros aspectos relacionados con la organización de los procesos electorales.

Para Sadir, sin embargo, la discusión no debe limitarse únicamente al aspecto presupuestario, sino contemplar también el impacto institucional que una modificación de esa magnitud puede tener sobre el funcionamiento del sistema democrático.

El gobernador insistió en que las provincias deben participar activamente en el debate y señaló que los representantes legislativos tendrán un papel central al momento de analizar las distintas propuestas que integran la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo.

Sus declaraciones reflejan la diversidad de posiciones que comenzaron a expresarse entre los mandatarios provinciales frente a uno de los proyectos políticos más relevantes promovidos por la administración nacional. Mientras algunos sectores acompañan la eliminación definitiva de las PASO, otros consideran conveniente mantener esa herramienta disponible para futuras elecciones, aun cuando acepten suspenderla en determinados contextos.

Con el inicio del tratamiento parlamentario previsto para las próximas semanas, el debate sobre el futuro de las primarias volverá a ocupar un lugar central en la agenda política. En ese escenario, la posición de los gobernadores y el nivel de consenso que logre reunir el oficialismo serán factores determinantes para el destino de una de las principales reformas institucionales impulsadas por el Gobierno.