Ferraro cuestionó a Jorge Macri por sus críticas a la política educativa porteña

Ferraro rechazó las críticas de Jorge Macri sobre la política educativa de la Ciudad

El diputado defendió el trabajo realizado por las gestiones anteriores en materia de educación

Cuestionó que se afirme que durante una década no hubo evaluaciones ni correcciones pedagógicas

Reivindicó las reformas educativas debatidas en la Legislatura y el aporte de docentes y equipos técnicos

Sostuvo que la mejora de los indicadores responde a un proceso sostenido y no únicamente a la gestión actual

Reclamó el cumplimiento de la Ley de Evaluación Integral y concursos públicos para el organismo evaluador

El diputado nacional por la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, cuestionó al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, luego de que este atribuyera a su gestión cambios en la metodología de enseñanza y vinculara la mejora en los resultados de las Pruebas Aprender 2025 con decisiones adoptadas durante los últimos dos años. El legislador rechazó esas afirmaciones y defendió el trabajo realizado por las administraciones anteriores en materia educativa.

La polémica se originó tras una entrevista en la que Jorge Macri sostuvo que su gobierno restituyó prácticas de corrección en las aulas que, según afirmó, habían sido abandonadas desde 2013 con el objetivo de evitar la estigmatización de los alumnos. Como ejemplo, mencionó que errores ortográficos dejaban de corregirse, situación que, a su juicio, perjudicaba el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Además, el jefe de Gobierno relacionó los resultados obtenidos por la Ciudad de Buenos Aires en las Pruebas Aprender 2025 con las modificaciones implementadas desde el inicio de su administración, al considerar que los cambios introducidos comenzaron a reflejarse en las evaluaciones educativas.

Las declaraciones motivaron una rápida respuesta de Ferraro, quien manifestó su desacuerdo mediante una publicación en sus redes sociales. El diputado puso en duda que durante más de una década no se hubieran realizado diagnósticos, evaluaciones ni ajustes en las políticas educativas y consideró que esa interpretación desconoce el trabajo desarrollado por las sucesivas gestiones y por la comunidad educativa.

En ese sentido, sostuvo que presentar el período comprendido entre 2013 y la actualidad como una etapa sin correcciones pedagógicas implica desvalorizar la tarea llevada adelante por los equipos técnicos, funcionarios y docentes que participaron en la conducción del sistema educativo porteño.

Ferraro hizo referencia a ex funcionarios que estuvieron al frente del área de Educación de la Ciudad, entre ellos Esteban Bullrich, Soledad Acuña y Mercedes Miguel, y cuestionó la idea de que durante todos esos años no se hubieran advertido dificultades ni impulsado medidas para mejorar la calidad educativa.

El legislador también recordó su participación en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, donde se desempeñó como presidente y vicepresidente en distintos períodos. En ese marco, señaló que intervino en el debate de reformas educativas relevantes, entre ellas la Nueva Escuela Secundaria y el programa Secundaria del Futuro.

Si bien reconoció que durante esos procesos mantuvo diferencias y planteó observaciones sobre algunos aspectos de las reformas, sostuvo que ello no justifica afirmar que durante una década no existieron mecanismos de evaluación, seguimiento o actualización de las políticas educativas.

Para Ferraro, la evolución de los indicadores educativos registrados por la Ciudad responde a un proceso de trabajo sostenido a lo largo de varios años y no exclusivamente a decisiones adoptadas en la actual administración. En ese sentido, remarcó la importancia de reconocer tanto los desafíos pendientes como el aporte realizado por docentes, directivos, supervisores y equipos técnicos que integran el sistema educativo.

El diputado consideró que el debate sobre la calidad de la educación debe desarrollarse sobre la base de diagnósticos objetivos y de una valoración del trabajo institucional acumulado, evitando interpretaciones que atribuyan los avances o las dificultades únicamente a una gestión determinada.

En el tramo final de su pronunciamiento, Ferraro planteó la necesidad de fortalecer la institucionalidad de los mecanismos de evaluación educativa. Para ello, reclamó el cumplimiento de la Ley de Evaluación Integral del Sistema Educativo de la Ciudad y propuso que la conducción del organismo encargado de las evaluaciones sea designada mediante concursos públicos de antecedentes y oposición.

Según explicó, ese mecanismo permitiría garantizar mayor independencia técnica y consolidar la evaluación educativa como una política de Estado, desvinculada de los cambios de gobierno y orientada a brindar información confiable para el diseño de políticas públicas.

El intercambio entre ambos dirigentes volvió a poner en el centro del debate la situación del sistema educativo porteño y las distintas interpretaciones sobre la evolución de sus políticas durante los últimos años. Mientras el jefe de Gobierno destacó los cambios impulsados por su administración, Ferraro defendió la continuidad de un proceso de reformas que, según sostuvo, involucró a distintas gestiones y al conjunto de la comunidad educativa.