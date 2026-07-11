Santillán defendió la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El Gobierno impulsa una reforma para reforzar la independencia del Banco Central

Santillán afirmó que el objetivo es impedir que la entidad vuelva a financiar al Tesoro Nacional

La iniciativa busca limitar las atribuciones vinculadas con la emisión monetaria para cubrir gasto público

El oficialismo confirmó que el proyecto toma como referencia aspectos del modelo de la Reserva Federal de Estados Unidos

La diputada sostuvo que el Banco Central continuará funcionando, aunque con competencias más acotadas

La propuesta deberá ser debatida en el Congreso en el marco del programa de reformas económicas del Gobierno

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Juliana Santillán, respaldó el proyecto que impulsa el Gobierno para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y aseguró que la iniciativa busca fortalecer la independencia de la entidad monetaria, impedir que vuelva a financiar al Tesoro Nacional y limitar las facultades que, según sostuvo, permitieron durante años la emisión monetaria destinada a cubrir el gasto público.

Las declaraciones de la legisladora se produjeron luego de que el presidente Javier Milei anticipara los principales lineamientos de la propuesta, que generó cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición por el alcance de las modificaciones previstas para el funcionamiento del organismo.

Durante una entrevista, Santillán explicó que uno de los ejes centrales del proyecto consiste en establecer una prohibición expresa para que el Banco Central otorgue asistencia financiera al Tesoro Nacional. Según indicó, el objetivo es eliminar de manera definitiva la posibilidad de emitir dinero para cubrir necesidades fiscales, práctica que el oficialismo considera una de las principales causas de los procesos inflacionarios registrados en la Argentina durante las últimas décadas.

La diputada sostuvo que la reforma pretende consolidar un marco legal que impida utilizar a la autoridad monetaria como instrumento de financiamiento del Estado y afirmó que la emisión monetaria discrecional constituye un mecanismo que termina afectando el poder adquisitivo de la población.

En ese sentido, señaló que la iniciativa también contempla la eliminación de atribuciones que, a criterio del Gobierno, fueron utilizadas para justificar políticas de expansión monetaria destinadas a financiar el déficit fiscal. Para Santillán, el Banco Central debe concentrarse en sus funciones específicas y dejar de desempeñar un rol vinculado al sostenimiento de las cuentas públicas.

La legisladora también respondió a las críticas relacionadas con la inspiración del proyecto en el modelo institucional de los Estados Unidos. Confirmó que la propuesta toma como referencia aspectos del funcionamiento de la Reserva Federal, aunque aclaró que el propósito es adaptar esos principios a la realidad argentina.

Según explicó, la intención es consolidar un esquema en el que el dinero sea protegido como parte del patrimonio de los ciudadanos, limitando la posibilidad de que el Estado recurra a la emisión para financiar el gasto público. Desde la perspectiva oficial, esa restricción contribuiría a preservar el valor de la moneda y fortalecer la confianza en el sistema económico.

Santillán remarcó que el proyecto no contempla la eliminación del Banco Central, sino una redefinición de sus competencias. En ese marco, afirmó que el organismo continuará existiendo, aunque con funciones más acotadas y con mayores restricciones respecto de su capacidad para intervenir en el financiamiento del sector público.

Las precisiones de la diputada se conocieron pocos días después de que el presidente Milei adelantara algunos aspectos de la iniciativa durante una entrevista. Allí, el mandatario sostuvo que la reforma buscará reforzar la independencia del Banco Central mediante la incorporación de mecanismos que impidan cualquier intervención destinada a financiar al Tesoro.

El jefe de Estado también anticipó que el proyecto incluirá sanciones para quienes vulneren ese principio y cuestionó el esquema vigente de objetivos múltiples asignados a la autoridad monetaria, al considerar que ese modelo favoreció decisiones discrecionales en materia de política económica.

De acuerdo con lo expresado por el Presidente, la propuesta forma parte del proceso de reformas estructurales que impulsa el Gobierno con el propósito de reducir la participación del Estado en la economía y consolidar un esquema basado en el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria.

Entre los aspectos que trascendieron de la iniciativa figura además la incorporación de un mecanismo inspirado en el denominado "shutdown" aplicado en los Estados Unidos, aunque todavía no se conocieron detalles sobre la forma en que esa herramienta sería adaptada al marco institucional argentino.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central se suma a otras medidas promovidas por el Poder Ejecutivo para modificar el funcionamiento del Estado y redefinir el rol de distintos organismos públicos. El proyecto deberá atravesar el debate legislativo, donde el oficialismo buscará reunir los apoyos necesarios para avanzar con una de las reformas que considera centrales dentro de su programa económico.