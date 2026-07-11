Johan Manzambi, goleador de Suiza, no jugará por lesión

Suiza recibió una mala noticia en la previa del cruce frente a la Selección Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026. Johan Manzambi, una de las grandes figuras del conjunto helvético en el torneo, quedó descartado por lesión y no podrá estar presente en el partido de este sábado.

El mediocampista ofensivo de 20 años había sido uno de los jugadores más destacados de Suiza durante la fase de grupos, donde convirtió tres goles: un doblete frente a Bosnia y otro tanto ante Canadá, actuaciones que resultaron determinantes para que su equipo finalizara como líder del Grupo B.

Tras disputar el encuentro de dieciseisavos de final ante Argelia, Manzambi sufrió una lesión en una de sus rodillas durante un entrenamiento. A raíz de esa molestia, ya se había perdido el compromiso de octavos frente a Colombia y tampoco logró recuperarse para enfrentar a la Albiceleste.

En la última práctica abierta a la prensa, el futbolista, que milita en el Friburgo de Alemania, fue visto caminando con evidentes dificultades, lo que hacía prever su ausencia.

La confirmación llegó este viernes de boca del entrenador Murat Yakin, quien anunció en conferencia de prensa que Manzambi no estará disponible para el choque contra Argentina.

La probable formación de Suiza

Sin una de sus principales cartas ofensivas, el seleccionado suizo saldría al campo con: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji y Ricardo Rodríguez; Granit Xhaka, Remo Freuler; Fabian Rieder, Ardon Jashari, Dan Ndoye; Breel Embolo. El director técnico será Murat Yakin.