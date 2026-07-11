Lionel Scaloni analizó a Suiza, dio detalles sobre el equipo titular

La Selección Argentina ya tiene la mira puesta en los cuartos de final del Mundial 2026, donde se medirá con Suiza en busca de un lugar entre los cuatro mejores del torneo. En la previa del encuentro, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y analizó el presente del equipo, el desafío que representa el conjunto suizo, el momento de Lionel Messi y el legado que espera dejar al frente de la Albiceleste.

Scaloni no descarta repetir el equipo

Consultado sobre la posibilidad de mantener la formación que viene de eliminar a Egipto, el entrenador dejó abierta la puerta a repetir el once inicial, aunque aclaró que todavía evalúa algunas alternativas.

"Ya hemos repetido equipo en otras ocasiones y podría volver a pasar, aunque tampoco sería raro que hubiera alguna modificación. Es probable que juguemos parecido al último partido porque hubo muchas cosas que me gustaron", explicó.

Además, hizo un balance del rendimiento del seleccionado durante el Mundial y destacó la evolución colectiva.

"Siempre buscamos que el equipo mejore. La entrada de Leandro Paredes nos dio más presencia en campo rival y Alexis Mac Allister por la izquierda también aportó mucho. Al principio parecía todo más complicado, pero el grupo respondió y hoy llegamos bien a esta instancia", sostuvo.

El respeto por Suiza

Scaloni evitó confiarse por el rival y aseguró que espera un encuentro muy exigente frente al conjunto europeo.

"No existe un rival sencillo en un Mundial. Suiza compite siempre contra las mejores selecciones, tiene futbolistas con mucha experiencia y un físico muy importante. Eliminó a Colombia y eso demuestra el nivel que tiene. Será un partido muy difícil", afirmó.

También se refirió al nivel general del torneo y destacó el potencial de otras selecciones candidatas.

"España y Francia son equipos muy fuertes, pero nosotros estamos preparados para competir. Este grupo ya vivió la experiencia de Qatar y sabe manejar la presión", aseguró.

El presente de Messi

Uno de los temas centrales fue, una vez más, Lionel Messi. El entrenador destacó el rendimiento del capitán y aseguró que su nivel sigue siendo determinante pese al paso del tiempo.

"Leo siempre hace un esfuerzo parecido durante los partidos. Lo importante es que cada vez resulta más decisivo y el equipo lo acompaña muy bien. Físicamente hizo una gran preparación y está dando todo lo que tiene", explicó.

Scaloni también elogió la vigencia del rosarino.

"Mientras tenga ganas de seguir jugando, para mí va a seguir siendo el mejor. No me sorprende lo que hace con 39 años porque conozco su capacidad", afirmó.

Los penales y la confianza en el capitán

Ante las preguntas sobre los últimos penales fallados por Messi, el DT fue contundente y dejó en claro que el capitán seguirá teniendo la decisión.

"No pienso cambiar nada. Si él quiere patear, va a patear. Hay otros jugadores preparados, pero la decisión siempre será de Leo", remarcó.

El legado que busca dejar

Para cerrar la conferencia, Scaloni dejó una reflexión sobre lo que espera que recuerden de este ciclo más allá de los resultados.

"Me gustaría que la gente recuerde a este equipo como uno que nunca se conformó. Ver a los chicos alentando a la Selección emociona muchísimo. Eso es lo que queremos transmitir: jugar con pasión, representar al país y generar ese sentimiento. Si ese termina siendo nuestro legado, estaremos muy orgullosos".