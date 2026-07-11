El petróleo baja levemente tras la tensión entre Estados Unidos e Irán

El petróleo cerró la semana con una leve baja, aunque mantuvo un saldo positivo en los últimos cinco días, en un mercado que siguió de cerca la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán y las señales de una posible reducción de las tensiones en Oriente Medio.

El Brent para entrega en septiembre cayó 0,38%, hasta los USD 76,01 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) retrocedió 0,93%, para cerrar en USD 71,41. Pese a la baja del viernes, el Brent acumuló una suba semanal cercana al 5%, mientras que el WTI avanzó alrededor de 4%.

La presión bajista sobre los precios apareció luego de que Reuters informara que negociadores de Qatar viajaron a Irán para mantener reuniones con autoridades iraníes con el objetivo de reducir la escalada militar. De acuerdo con la agencia iraní Tasnim, Doha confía en que ambas partes puedan retomar las negociaciones tras los enfrentamientos registrados durante la semana.

En ese contexto, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que está dispuesto a continuar el diálogo con Irán para intentar poner fin al conflicto y avanzar hacia la reapertura total del estrecho de Ormuz. Sin embargo, advirtió que el alto el fuego vigente desde abril quedó sin efecto tras la reanudación de las hostilidades y afirmó que ordenó preparar una respuesta militar de máxima intensidad en caso de ser víctima de un eventual atentado atribuido a la República Islámica, aunque aclaró que no existe evidencia reciente sobre un plan de ese tipo.

Para Barbara Lambrecht, analista de Commerzbank, la prima de riesgo que incorporan actualmente los precios del petróleo sigue siendo relativamente baja, especialmente si se la compara con la registrada entre marzo y mayo. A su juicio, esto refleja que buena parte del mercado considera que la actual crisis tendrá un impacto temporal sobre el suministro.

Los enfrentamientos continuaron durante las últimas horas. Irán lanzó ataques contra instalaciones militares estadounidenses ubicadas en países del golfo Pérsico como represalia por los bombardeos de Washington sobre provincias costeras iraníes. Según los reportes oficiales, al menos 14 personas murieron en territorio iraní, mientras que también se registraron explosiones en el sur del país, incluida la zona de Bushehr, donde funciona una de las centrales nucleares de Irán.

Mientras tanto, el estrecho de Ormuz continúa operando de forma parcial. Antes del inicio del conflicto, por ese paso estratégico transitaba cerca del 20% del suministro mundial diario de petróleo y gas. Un informe de Lloyd's List Intelligence indicó que los buques que siguen cruzando la zona utilizan mayoritariamente el corredor cercano a la costa iraní autorizado por Teherán, en lugar de la ruta respaldada por Naciones Unidas frente a Omán.

Según Tamas Varga, analista de PVM Energy, los operadores petroleros reaccionaron con relativa calma frente a la reducción del tráfico marítimo en el estrecho. El especialista consideró que la corrección de los precios registrada tras los máximos alcanzados entre martes y miércoles también responde a la preocupación por una demanda global más débil.

En paralelo, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió que la escalada entre Washington y Teherán podría modificar sus previsiones para el mercado petrolero. El organismo mantiene su estimación de que el consumo mundial de crudo disminuirá en un millón de barriles diarios durante 2026, aunque señaló que el conflicto podría alterar el escenario previsto de excedente de oferta.

Además, la AIE recortó sus proyecciones sobre la producción petrolera de Rusia, debido a los ataques de Ucrania contra infraestructura energética rusa, un factor que también podría influir en la evolución del mercado durante los próximos meses.