La frase de Lamine Yamal sobre España y Francia que generó repercusiones en Argentina

El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva y las semifinales comienzan a calentarse incluso antes del pitazo inicial. Tras el triunfo por 2-1 frente a Bélgica que le dio el pase a la próxima ronda, Lamine Yamal habló con los medios y dejó una frase que rápidamente generó repercusión, especialmente en Argentina.

El delantero español se mostró muy confiado de cara al duelo ante Francia y, al analizar a los principales candidatos al título, aseguró que España y Francia son las selecciones de mayor nivel del torneo, sin mencionar a la Albiceleste.

"Desde que empezó el Mundial todo el mundo esperaba este partido. Tenía muchas ganas de que llegara. Somos las dos mejores selecciones del Mundial. Si alguien puede enfrentarse a Francia con confianza, somos nosotros", afirmó el atacante.

Además, recordó el antecedente reciente entre ambos equipos en Europa y dejó otro mensaje desafiante para los franceses: "Si alguien tiene que preocuparse son ellos. Ya los eliminamos una vez. Son un gran equipo, pero nosotros también y no les tenemos miedo".

El análisis de España tras eliminar a Bélgica

Yamal también valoró el rendimiento de su selección en los cuartos de final y consideró que el resultado reflejó lo ocurrido en el campo de juego.

"Fuimos superiores durante gran parte del partido. El gol que recibimos llegó cuando mejor estábamos, pero el equipo supo reaccionar. Puede que algunos digan que nuestro juego no es vistoso, pero la realidad es que ningún rival nos ha superado ni nos ha jugado de igual a igual", sostuvo.

Lo que espera del duelo ante Francia

Pensando en la semifinal, el joven futbolista anticipó un encuentro muy exigente frente al vigente subcampeón del mundo.

"Francia tiene futbolistas de enorme calidad y una potencia física muy importante. Seguramente será un partido muy duro, pero nosotros mantendremos nuestra identidad e intentaremos imponer nuestro juego desde el inicio", concluyó.