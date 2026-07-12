Si no se sufre, no vale: Argentina derrotó a Suiza y está entre los cuatro mejores del Mundial

La Selección Argentina volvió a demostrar que este equipo nunca se entrega. En un partido cargado de tensión, sufrimiento y emociones, el conjunto de Lionel Scaloni venció 3-1 a Suiza en el alargue, consiguió el pase a las semifinales del Mundial 2026 y mantuvo vivo el sueño de defender el título obtenido en Qatar 2022. Ahora, el próximo desafío será nada menos que Inglaterra.

El encuentro, disputado en el Estadio Kansas City, tuvo todos los ingredientes de un partido de Copa del Mundo. Argentina comenzó con algunas imprecisiones en la salida, aunque Suiza tampoco logró aprovechar esos errores para generar demasiado peligro. Sin embargo, cuando apareció la primera oportunidad clara, la Albiceleste volvió a demostrar su contundencia.

A los nueve minutos, Lionel Messi ejecutó un preciso tiro de esquina desde la izquierda y Alexis Mac Allister anticipó a toda la defensa suiza con un impecable cabezazo para establecer el 1-0. La asistencia le permitió al capitán argentino convertirse en el máximo asistidor del Mundial.

Con la ventaja, el equipo argentino ganó confianza, aunque nunca terminó de dominar el encuentro. Cuando Suiza consiguió inquietar, apareció la figura de Emiliano "Dibu" Martínez, quien respondió con dos intervenciones decisivas para sostener la ventaja antes del descanso.

En el complemento el desarrollo cambió. El conjunto dirigido por Murat Yakin adelantó sus líneas, tomó el control de la pelota y comenzó a acercarse con mayor peligro sobre el arco argentino. La resistencia nacional se quebró a los 66 minutos cuando Dan Ndoye encontró el empate con un potente remate que dejó sin chances al Dibu.

Cuando parecía que el partido comenzaba a complicarse seriamente para Argentina, llegó una jugada que terminó modificando el desarrollo del encuentro. Breel Embolo, que ya estaba amonestado, simuló una infracción de Leandro Paredes. El árbitro João Pinheiro, advertido por el VAR, revisó la acción, anuló su decisión inicial y expulsó al delantero suizo por doble amonestación.

Con un hombre más, Argentina fue en busca de la clasificación durante los 90 minutos reglamentarios. Messi, Mac Allister y Lisandro Martínez tuvieron oportunidades para evitar el alargue, pero el arquero Gregor Kobel respondió con seguridad y mantuvo con vida a los europeos.

Entonces llegó el momento de las grandes apariciones.

A los 111 minutos, José "Flaco" López asistió a Julián Álvarez, que controló la pelota dentro del área y sacó un derechazo extraordinario que se clavó junto al palo izquierdo de Kobel. Un verdadero golazo que desató el desahogo argentino.

Cuando Suiza buscaba desesperadamente un nuevo empate, apareció Lautaro Martínez para aprovechar un rebote tras un remate de Thiago Almada y decretar el definitivo 3-1 que selló la clasificación.

Antes del comienzo del encuentro, todos los futbolistas argentinos lucieron un brazalete negro en homenaje al recientemente fallecido Antonio Rattín, una de las grandes leyendas del fútbol nacional.

Ahora el camino continúa. Argentina enfrentará este miércoles, desde las 16:00 (hora argentina), a Inglaterra, que eliminó a Noruega por 2-1 en un encuentro cargado de polémicas. El vencedor disputará la gran final frente al ganador del duelo entre España y Francia.

"Si no se sufre, no vale."

Esa frase parece resumir a la perfección el recorrido de esta Selección. Cada partido exige un esfuerzo enorme, cada clasificación parece construirse desde la lucha y nunca desde la comodidad. Este equipo volvió a demostrar que no baja los brazos, que pelea cada pelota como si fuera la última y que tiene un espíritu competitivo que muchas veces termina siendo más importante que cualquier planteo táctico.

"Argentina nunca dejó de creer."

"Julián Álvarez apareció cuando más se lo necesitaba."

"Lautaro Martínez cerró una clasificación inolvidable."

Ahora llega Inglaterra, uno de los grandes clásicos del fútbol mundial. Será otra batalla, otro desafío y seguramente otra historia cargada de emociones. Si algo dejó claro esta Selección es que está preparada para pelear hasta el último segundo. Y cuando eso ocurre, nunca conviene dar por vencido al campeón del mundo.

RESUMEN