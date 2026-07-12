Sufriendo también se llega: Argentina está entre los cuatro mejores del mundo

Un verdadero parto. De esos partidos que se sufren más de lo que se juegan. Suiza fue un rival durísimo, ordenado y que obligó a Argentina a dejar hasta la última gota de esfuerzo. Pero los equipos campeones también se miden por su capacidad para ganar cuando las cosas no salen fáciles.

No fue una noche para el lucimiento, fue una noche para demostrar carácter, personalidad y hambre de gloria.

Hoy no importa si se jugó bien, regular o mal. Lo único que importa es que Argentina está entre los cuatro mejores del mundo y sigue soñando con defender la corona.

En los Mundiales no siempre ganan los que mejor juegan. Muchas veces ganan los que más resisten, los que nunca se entregan y los que aparecen en el momento justo.

¡Vamos Argentina! El sueño sigue más vivo que nunca.