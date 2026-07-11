La actividad en Diputados se desacelera y el Congreso posterga el tratamiento de nuevos proyectos

La Cámara de Diputados atraviesa un período de baja actividad parlamentaria

El oficialismo espera que el Senado avance con los proyectos del Poder Ejecutivo

Las vacaciones de invierno dificultan la conformación del quórum en comisiones

La falta de nuevas iniciativas oficiales mantiene reducida la agenda legislativa

Los diputados oficialistas deben coordinar previamente sus proyectos con el Gobierno

La oposición enfrenta dificultades para impulsar iniciativas por el control oficialista de las principales comisiones

La Cámara de Diputados atraviesa un período de marcada baja actividad parlamentaria, con escasas reuniones de comisión, una agenda prácticamente paralizada y pocas perspectivas de retomar el ritmo legislativo antes de fines de julio. El escenario responde a una combinación de factores políticos, administrativos y estacionales que mantienen en pausa el tratamiento de nuevas iniciativas mientras el oficialismo concentra sus expectativas en el Senado.

Actualmente, las principales comisiones de la Cámara Baja funcionan con una actividad reducida y, en la mayoría de los casos, sin temas relevantes para debatir. La estrategia del oficialismo consiste en esperar que la Cámara de Senadores avance con los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo para luego iniciar su tratamiento en Diputados, evitando abrir nuevas discusiones que puedan alterar las prioridades legislativas del Gobierno.

A este esquema se suma un factor que tradicionalmente impacta sobre el funcionamiento del Congreso durante el mes de julio: el calendario escalonado de las vacaciones de invierno en las distintas provincias. La distribución de los recesos escolares provoca que, durante varias semanas consecutivas, una parte significativa de los legisladores permanezca en sus distritos, dificultando la conformación del quórum necesario para avanzar con reuniones de comisión o sesiones especiales.

Fuentes parlamentarias señalaron que esta situación explica que, por estos días, la mayor parte de la actividad institucional se limite a la conformación de los Grupos Parlamentarios de Amistad, mientras las comisiones permanentes mantienen una agenda prácticamente vacía.

La falta de iniciativas enviadas recientemente por el Poder Ejecutivo también contribuye a la desaceleración legislativa. Sin nuevos proyectos para tratar en Diputados, la atención del oficialismo está puesta en el Senado, donde se espera que en las próximas semanas se debatan algunas de las propuestas impulsadas por el Gobierno nacional.

Entre ellas figura el proyecto vinculado a la inviolabilidad de la propiedad privada, que contempla modificaciones al régimen vigente sobre la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros y establece mecanismos para agilizar los procesos de desalojo. En caso de obtener la aprobación de la Cámara alta, la iniciativa sería girada a Diputados para continuar su tratamiento, aunque los tiempos parlamentarios volverían a coincidir con el período de vacaciones.

El escenario refleja además un cambio en la estrategia política del oficialismo respecto de los primeros meses de gestión. Luego de un período caracterizado por una intensa actividad legislativa y el impulso de reformas consideradas prioritarias, la conducción parlamentaria adoptó un criterio más selectivo, privilegiando el tratamiento de proyectos cuando existen mayores posibilidades de alcanzar los consensos necesarios para su aprobación.

En paralelo, el trabajo legislativo de los propios diputados oficialistas también se encuentra sujeto a un mayor nivel de coordinación interna. Según trascendió, durante una reunión realizada en la Casa Rosada con legisladores nacionales, las máximas autoridades del Gobierno transmitieron que la presentación de iniciativas parlamentarias deberá ajustarse a los lineamientos definidos por el Poder Ejecutivo.

De esta manera, los proyectos impulsados individualmente por diputados oficialistas requerirían una instancia previa de evaluación dentro del Gobierno antes de avanzar formalmente en el Congreso. El objetivo sería mantener una estrategia legislativa unificada y evitar iniciativas que no formen parte de las prioridades establecidas por la administración nacional.

Este esquema también limita las posibilidades de que la oposición impulse una agenda propia. Con el oficialismo al frente de las principales comisiones, los bloques opositores encuentran mayores dificultades para incorporar proyectos al debate parlamentario. En esos casos, la alternativa consiste en promover emplazamientos desde el recinto para obligar a las comisiones a tratar determinadas iniciativas, un procedimiento que demanda amplios acuerdos políticos y suele extender los tiempos legislativos.

Mientras tanto, el Congreso transita un período de escasa actividad institucional, a la espera de definiciones en el Senado y de un eventual reinicio del calendario parlamentario hacia fines de julio, cuando finalicen los recesos invernales en todo el país y se retome la actividad política con vistas al segundo semestre.