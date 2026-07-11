El conmovedor recuerdo de Tití Fernández para su hija el día en que cumpliría años

En la previa del duelo entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, Miguel "Tití" Fernández compartió un emotivo mensaje dedicado a su hija María Soledad Fernández, quien este año habría cumplido 39 años. La publicación, cargada de emoción, también incluyó un pedido especial para la Selección Argentina.

El periodista recordó a Sole, fallecida en 2014 durante el Mundial de Brasil, y reveló que decidió llamarla "Sole de los Milagros", un apodo que nació gracias a un seguidor en redes sociales y que hoy utiliza como una forma de mantener vivo su recuerdo.

"Feliz cumple Sole. Hoy serían 39 años, bombón, y ya van 12 que no podemos brindar ni apagar las velitas juntos", escribió Fernández junto a una antigua fotografía familiar en la que aparece con su hija y su esposa Nora. El posteo fue acompañado por la canción Un ángel para tu soledad, de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota.

El periodista explicó que el apodo surgió luego de la clasificación de Argentina frente a Egipto. Un usuario le escribió "Sole de los Milagros", y desde entonces decidió adoptarlo. "A partir de ahora así te voy a nombrar", contó, antes de pedirle simbólicamente que vuelva a acompañar a la Selección en el partido frente a Suiza.

El encuentro ante el seleccionado europeo tiene un significado muy especial para Tití Fernández. En distintas entrevistas recordó que el último abrazo y el último beso que compartió con su hija fueron justamente después del triunfo de Argentina sobre Suiza en los octavos de final del Mundial de Brasil 2014, gracias al recordado gol de Ángel Di María en el tiempo suplementario.

"El último abrazo y el último beso que le di a Sole fue después de ese partido contra Suiza. Nunca más la volví a ver", recordó con profunda emoción.

Por ese motivo, semanas atrás confesó que durante la definición del grupo alentó para que Suiza avanzara en el torneo. "Yo decía: 'Que clasifique Suiza'. No sé por qué, pero quería volver a jugar contra ellos", relató, alimentando la ilusión de que la historia pudiera repetirse.

Soledad Fernández tenía 26 años cuando perdió la vida el 2 de julio de 2014 en un accidente de tránsito ocurrido en la ruta BR-381, en Minas Gerais, mientras viajaba desde San Pablo hacia Belo Horizonte para continuar con la cobertura del Mundial junto a su padre.

Tití recordó en varias oportunidades aquel doloroso momento. La noche anterior ambos se habían despedido con un beso y un "hasta mañana" luego del triunfo argentino. Horas más tarde, mientras esperaba compartir el desayuno con ella, recibió la noticia que cambiaría su vida para siempre.

"Me paralicé. Empecé a gritar que no podía ser, que era un error, pero lamentablemente era verdad", contó tiempo atrás sobre aquel instante.

En su homenaje por el cumpleaños de Sole, el periodista volvió a unir el recuerdo de su hija con la ilusión futbolera. "Mañana otra vez jugamos contra Suiza. Será una señal, no sé... yo elijo creer", escribió.

La publicación concluyó con una dedicatoria que repite cada año y que resume el profundo vínculo que mantiene con ella: "Feliz cumpleaños, hijita de nuestro corazón. Mañana te pido por la Selección. #TeAmamos #NuncaTeVamosAOlvidar".