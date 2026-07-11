Cottani advirtió sobre debilidades cambiarias y afirmó que aún no se produjo la remonetización de la economía

Cottani cuestionó la sustentabilidad del programa financiero hacia 2027

Advirtió que aún no se produjo la remonetización de la economía

Planteó dudas sobre la capacidad del Banco Central para acumular reservas sin afectar el tipo de cambio

Propuso profundizar la liberalización del mercado cambiario y eliminar el cepo para empresas

Consideró que el RIGI debería extenderse a todos los inversores

Sostuvo que una apertura total del cepo no provocaría una aceleración inflacionaria disruptiva

El ex viceministro de Economía, Joaquín Cottani, formuló una serie de cuestionamientos al programa financiero presentado por el Gobierno nacional y advirtió que el principal desafío económico continúa siendo la consolidación del frente cambiario y la recuperación de la demanda de dinero en pesos. En ese marco, sostuvo que la economía todavía no alcanzó el proceso de remonetización esperado por el equipo económico encabezado por el ministro Luis Caputo y planteó interrogantes sobre la capacidad del Banco Central para fortalecer sus reservas sin generar tensiones sobre el tipo de cambio.

Durante una entrevista, el ex funcionario analizó la estrategia oficial para afrontar los compromisos financieros de los próximos años y consideró que las mayores dudas del mercado no se concentran en las obligaciones de corto plazo, sino en la sostenibilidad del esquema hacia 2027.

"El 2026 estaba asegurado, la duda era sobre 2027", expresó Cottani al evaluar el alcance del programa financiero anunciado por el Gobierno. Según explicó, uno de los principales interrogantes pasa por determinar si el Banco Central podrá cumplir simultáneamente con el pago de sus propios compromisos, colaborar con las necesidades del Tesoro y, al mismo tiempo, incrementar el nivel de reservas internacionales sin provocar un impacto significativo sobre la cotización del dólar.

El economista señaló que la evolución del mercado cambiario continúa siendo un factor determinante para consolidar la estabilidad macroeconómica. En ese sentido, sostuvo que la demanda de pesos no mostró la recuperación que esperaba el Gobierno, situación que, a su entender, refleja la persistencia de dudas respecto del escenario cambiario.

Cottani afirmó que la reducción de las expectativas de inflación depende, en buena medida, de que disminuyan las previsiones de una futura devaluación. Agregó que, si la desaceleración inflacionaria se apoya en un atraso del tipo de cambio o de las tarifas reguladas, parte del mercado puede poner en duda la sostenibilidad del proceso.

Otro de los aspectos analizados fue el ingreso de inversiones. El ex viceministro consideró que Argentina mantiene un importante potencial de crecimiento y que esa perspectiva es compartida por numerosos inversores, aunque advirtió que la concreción de nuevos proyectos continúa condicionada por la incertidumbre política y económica, especialmente ante la proximidad del próximo ciclo electoral.

En materia cambiaria, Cottani observó una contradicción entre el discurso oficial y algunas de las medidas implementadas. Si bien reconoció avances en la flexibilización del mercado, como la autorización para el pago de dividendos de empresas, sostuvo que todavía faltan señales que permitan facilitar el ingreso de capitales privados.

En esa línea, propuso avanzar hacia una apertura más amplia del mercado de cambios y planteó que los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) deberían extenderse a un universo mayor de empresas, en lugar de crear nuevos esquemas específicos.

Respecto de la estrategia de financiamiento, consideró acertada la decisión oficial de no regresar inmediatamente a los mercados internacionales de crédito. Sin embargo, sostuvo que, si las condiciones financieras resultan favorables, una futura colocación de deuda contribuiría a fortalecer la credibilidad del programa económico y de las cuentas públicas.

El economista insistió además en que la recuperación del mercado de capitales requiere una remonetización más profunda de la economía, fenómeno que, según indicó, todavía no comenzó a observarse debido a la persistencia de incertidumbres sobre la política cambiaria.

Para Cottani, mientras subsista la percepción de que permanecen restricciones cambiarias por una situación de fragilidad en el mercado de divisas, continuará la cautela de los inversores. Por ese motivo, sostuvo que resulta necesario avanzar hacia una liberalización integral del cepo, especialmente para las empresas interesadas en ingresar capitales de gran escala.

Al analizar la flexibilización parcial del cepo implementada en abril de 2025, reconoció que aumentó la demanda de dólares, aunque atribuyó ese comportamiento a la permanencia de dudas entre aquellas compañías que no acceden a los beneficios del RIGI. Según explicó, una apertura completa habría despejado buena parte de esas incertidumbres, aun cuando hubiera implicado un ajuste inicial del tipo de cambio.

Finalmente, Cottani afirmó que una eventual eliminación de las restricciones cambiarias para las personas físicas podría generar una corrección cambiaria moderada, aunque descartó que ello derivara en una aceleración inflacionaria significativa. A su juicio, una mayor liberalización permitiría mejorar la competitividad del tipo de cambio y contribuiría a consolidar un escenario de mayor previsibilidad para la economía.