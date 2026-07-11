Marta Fort contó los cuidados que tiene al empezar relaciones siendo millonaria

Marta Fort volvió a dar de qué hablar al sincerarse sobre uno de los aspectos que más cuida desde que alcanzó notoriedad pública: la desconfianza hacia las personas que se le acercan por interés. La influencer habló del tema durante una charla en Estados Unidos y explicó cómo maneja sus relaciones personales.

Todo ocurrió mientras compartía una entrevista junto al empresario Mauro Stendel, cuando el influencer Lizard le preguntó si las personas suelen acercarse por conveniencia. Stendel reconoció que en el pasado le sucedía con frecuencia y su respuesta dio pie a la reflexión de Marta.

"Creo que la gente muchas veces se acerca por la imagen que tiene de vos. Después depende de cada uno sentirse seguro o no con esa persona", comentó la hija de Ricardo Fort.

En ese momento, Stendel dio su visión sobre el tema y aseguró que, desde que mejoró su situación económica, entendió por qué muchas personas con dinero suelen relacionarse entre sí. "Cuando era pobre pensaba que los ricos se juntaban entre ellos porque eran agrandados. Después entendí que muchas veces buscan relaciones donde saben que no hay interés económico de por medio", explicó.

Sin embargo, Marta marcó su postura y dejó en claro que no comparte del todo esa idea. "No hace falta ser rico para ser desinteresado", respondió.

El empresario coincidió parcialmente con ella, aunque señaló que muchas veces esa actitud responde a un mecanismo de protección. Ante eso, Fort reconoció que también suele ser cautelosa al conocer gente nueva.

"Yo también soy bastante desconfiada, pero trato de guiarme por lo que me hace sentir esa persona", afirmó.

Mientras acompaña la cobertura del Mundial 2026 en Estados Unidos, Marta alterna su trabajo con recorridas por Miami, entrevistas a hinchas y visitas a distintos estadios. En ese contexto, también mostró uno de sus últimos gustos personales: la compra de un nuevo auto de alta gama.

La influencer reveló la adquisición durante una transmisión de Blender y contó que bautizó al vehículo con un nombre muy particular. "Se llama Madonna", explicó entre risas.

Según relató, acostumbra ponerles nombres de artistas a sus autos. "En Argentina tengo uno que se llama Shakira, porque tengo el pelo como ella. Y como este es estadounidense, le puse Madonna", contó.

Además, recordó que ese modelo era el vehículo que siempre había querido comprar. "Fue el primero que probé cuando fui a buscar autos. En ese momento no me animé, pero sabía que algún día lo iba a tener", reveló.

En los últimos días, Marta también habló con total naturalidad sobre algunos retoques estéticos que se realizó. Durante una entrevista con Tomás Mazza explicó que, si bien no utiliza bótox, sí recurrió a algunos procedimientos menores para resaltar determinados rasgos de su rostro.

Entre ellos, mencionó un retoque en la nariz, el procedimiento conocido como "foxy eye" y una pequeña corrección en el mentón, al tiempo que aclaró que sus labios son naturales y que todas esas decisiones responden únicamente a gustos personales.