Valentina Cervantes contó cómo vive la exposición de su hijo Benja en redes

Mientras acompaña a Enzo Fernández durante el Mundial 2026, Valentina Cervantes también convive con otro fenómeno inesperado: la creciente popularidad de su hijo Benjamín, quien se convirtió en uno de los favoritos de los fanáticos de la Selección Argentina en las redes sociales.

En una entrevista con el Pollo Álvarez, la influencer contó cómo vive la repercusión que genera el pequeño y dejó en claro que nunca sintió la necesidad de modificar la forma en que comparte momentos familiares.

"Siempre publiqué fotos y videos de mis hijos desde que eran bebés, como hace cualquier mamá. No empecé a hacerlo ahora por la exposición", explicó, descartando que la fama de Enzo haya cambiado sus hábitos.

Cervantes sostuvo que, pese a la enorme atención que recibe la familia, intenta que tanto Benjamín como Olivia crezcan con la mayor normalidad posible. Según comentó, el objetivo es mantener una rutina cotidiana y no dejar que la repercusión pública altere la vida familiar.

Además, aseguró que disfruta del cariño que reciben sus hijos y destacó el comportamiento de quienes los siguen. "Me encanta que los quieran y siempre nos trataron con mucho respeto", expresó.

Sobre Benjamín, reveló que su personalidad espontánea es una de las razones por las que despierta tanta simpatía entre los seguidores. Contó que sus ocurrencias suelen divertir tanto a quienes los siguen como a toda la familia, y señaló que tiene un carácter muy distinto al de Olivia.

Durante su estadía en Estados Unidos, Valentina suele compartir imágenes de la intimidad familiar. En varias publicaciones mostró a sus hijos con la camiseta de la Selección Argentina personalizada con el apellido Fernández y también retrató algunos momentos junto al mediocampista argentino en plena competencia mundialista.

En otra entrevista, realizada durante una cobertura del Mundial, Cervantes habló sobre lo que significa acompañar a Enzo en un torneo de semejante magnitud. Reconoció que cada partido se vive con una mezcla de orgullo y nervios, aunque aseguró que la emoción es mucho mayor cuando quien está dentro del campo de juego es un integrante de la familia.

También contó cómo viven sus hijos la experiencia. Mientras Olivia disfruta del ambiente futbolero y sigue con entusiasmo los partidos, Benjamín necesitó un tiempo para acostumbrarse al clima de los estadios. Con el paso de los encuentros, explicó, fue perdiendo el miedo y comenzó a disfrutar cada vez más de acompañar a su papá.

Valentina recordó que durante los primeros años evitó llevar al pequeño a las canchas por cuestiones de comodidad y por el ruido de los estadios, aunque ahora ambos hijos forman parte de la experiencia mundialista. Según explicó, busca encontrar un equilibrio entre la exposición que implica la carrera de Enzo Fernández y una infancia lo más tranquila posible para los chicos.