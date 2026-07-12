Graciela Alfano recordó su romance con Diego Maradona y reveló un secreto de la intimidad

Graciela Alfano volvió a sorprender con una anécdota inédita sobre su vínculo con Diego Maradona, al recordar cómo nació la relación entre ambos y el insólito destino que tuvo un costoso regalo que recibió del astro del fútbol.

La actriz visitó el streaming Resumido, donde fue entrevistada por Julieta Poggio. Durante la charla, la ex Gran Hermano le preguntó si alguna vez había sido "botinera", lo que dio pie a una divertida respuesta de Alfano.

"¿Maradona? ¿Vos sabés lo que hice yo con la pierna izquierda del capitán? Olvidate. Yo soy Dios", bromeó entre risas.

Cómo comenzó la historia con Maradona

Alfano recordó que el primer acercamiento con Diego ocurrió en la década del 80, cuando el entonces futbolista la mencionó en una entrevista realizada por una revista española.

Según contó, Maradona la conocía por su padre, quien había sido presidente de Racing Club. Cuando le consultaron quién era, para él, la mujer más linda de Argentina, respondió sin dudar.

"Me encanta, pero no me da bola", habría dicho el Diez, según recordó la actriz.

El encuentro que organizó Guillermo Coppola

Años después, ya en la década del 90, Alfano conducía el programa El Periscopio e intentó invitar a Maradona. Como él inicialmente no aceptaba, una productora se hizo pasar por la conductora para convencerlo de participar.

Tras la entrevista ocurrió algo inesperado.

"A las cuatro de la mañana el personal de seguridad me avisó que Diego estaba esperándome en una camioneta con un oso gigante que decía 'Te amo'", recordó.

Esa madrugada ambos conversaron durante varias horas en la Plaza San Martín e incluso se rieron de los constantes rumores que los vinculaban sentimentalmente.

"Todo el mundo cree que tuvimos algo y somos los únicos dos que no participamos de esa fantasía", le habría dicho Maradona.

Tiempo después, fue Guillermo Coppola quien terminó organizando un nuevo encuentro entre ambos.

El brillante de 25 mil dólares y la increíble coincidencia

Durante ese acercamiento, Maradona le envió un regalo muy especial: un brillante valuado en 25.000 dólares, que Coppola le entregó personalmente.

Alfano confesó que, en un principio, decidió no usar la joya.

"No me gusta llevar joyas que no me compro yo", explicó.

Sin embargo, Diego la llamó para preguntarle por qué nunca aparecía con el anillo.

"Pensá que te puse un pedazo de mi corazón", le dijo el exfutbolista, según recordó la actriz.

Después de esa conversación, comenzó a llevar el brillante consigo. Pero tiempo más tarde ocurrió un hecho que todavía recuerda como una extraña coincidencia.

Mientras se realizaba una ecografía, perdió la joya. Ese mismo día los médicos le detectaron dos tumores, que finalmente resultaron benignos.