Linda Noskova se coronó campeona de Wimbledon

Linda Nosková hizo historia en Londres y conquistó el primer Grand Slam de su carrera. La tenista checa de 21 años se consagró campeona de Wimbledon 2026 tras vencer a su compatriota Karolína Muchová en una final intensa que se resolvió en tres sets.

En la Cancha Central del All England Club, Nosková se impuso por 6-2, 5-7 y 6-3, luego de 2 horas y 27 minutos de juego, para levantar por primera vez el trofeo más prestigioso sobre césped.

Una final con suspenso hasta el final

La definición comenzó con dominio absoluto de Nosková. La número 12 del ranking WTA quebró dos veces el saque de Muchová y se quedó con el primer parcial por un contundente 6-2, mostrando solidez desde el fondo de la cancha.

El segundo set fue mucho más parejo. La joven checa llegó a sacar para campeonato e incluso dispuso de un match point, pero Muchová reaccionó en el momento justo, encadenó cinco games consecutivos y se llevó el parcial 7-5 para estirar la definición.

Lejos de sentir el impacto, Nosková respondió con personalidad en el set decisivo. Consiguió un quiebre en el inicio, tomó rápidamente una ventaja de 3-0 y manejó el partido con autoridad hasta cerrar el 6-3 definitivo que la convirtió en la nueva campeona de Wimbledon.

La final se disputó bajo temperaturas cercanas a los 29 grados y contó con la presencia en las tribunas de Martina Navratilova, máxima ganadora de la historia del torneo con nueve títulos.

Un título que la mete en la historia

Con este triunfo, Linda Nosková se convirtió en la campeona más joven de Wimbledon desde Petra Kvitová en 2011.

Además, su consagración se suma a la obtenida semanas atrás por Mirra Andreeva en Roland Garros, un dato que deja una estadística llamativa: por primera vez desde 2003, dos tenistas de 21 años o menos conquistaron Roland Garros y Wimbledon en una misma temporada.

Un 2026 brillante sobre césped

La superficie rápida terminó de confirmar el gran momento de Nosková. Con el título en Londres, la checa acumula un impresionante registro de 12 victorias y apenas una derrota sobre césped durante la temporada.

Antes de conquistar Wimbledon, también había levantado el trofeo del WTA 500 de Berlín, donde se coronó tanto en singles como en dobles, consolidando el mejor año de su carrera.