Kicillof se consolida como principal referente opositor y Cristina Kirchner conserva un lugar central, según un estudio

El estudio muestra una fuerte reducción de quienes no identifican a un líder opositor

Axel Kicillof aparece como el dirigente más mencionado para representar a la oposición

Cristina Kirchner ocupa el segundo lugar en el nivel de identificación entre los encuestados

La consultora aclaró que el relevamiento no mide intención de voto sino percepción de liderazgo

El informe señala que la polarización continúa siendo un factor relevante en el escenario político

Los analistas consideran que todavía existe margen para la aparición de nuevas alternativas hacia 2027

Un relevamiento de opinión pública realizado por la consultora Casa Tres mostró una evolución en la percepción ciudadana sobre el liderazgo de la oposición al gobierno del presidente Javier Milei. De acuerdo con el análisis presentado por la consultora, el gobernador bonaerense Axel Kicillof aparece actualmente como la figura más identificada por los encuestados para representar ese rol, seguido por la ex presidenta Cristina Kirchner.

Las conclusiones fueron analizadas por la especialista en opinión pública Mora Jozami, integrante de Casa Tres, quien explicó que el escenario político experimentó cambios significativos desde el inicio de la actual gestión nacional. Según indicó, durante los primeros meses del gobierno libertario predominaba una marcada ausencia de dirigentes opositores claramente identificados por la ciudadanía.

Jozami señaló que, al comienzo de la administración de Milei, una parte importante de los consultados no lograba señalar quién encabezaba la oposición política. De acuerdo con los datos del estudio, cerca del 60% de los entrevistados manifestaba no poder identificar a un referente opositor, mientras que las principales figuras del peronismo obtenían niveles de reconocimiento considerablemente inferiores a los actuales.

En ese contexto, explicó que dirigentes como Sergio Massa, Cristina Kirchner y Axel Kicillof registraban escasas menciones como referentes de la oposición, reflejando un escenario de dispersión política tras el cambio de gobierno producido a fines de 2023.

Sin embargo, el panorama comenzó a modificarse con el transcurso de los meses. Según los resultados más recientes del relevamiento, el porcentaje de personas que afirma no saber quién lidera la oposición se redujo de manera significativa, ubicándose actualmente en torno al 13%.

Al mismo tiempo, Axel Kicillof pasó a concentrar el mayor nivel de identificación entre los consultados. De acuerdo con el estudio, el gobernador de la provincia de Buenos Aires reúne aproximadamente el 34% de las menciones como principal referente opositor, mientras que Cristina Kirchner alcanza alrededor del 19%.

En conjunto, ambas figuras concentran cerca de la mitad de las respuestas obtenidas en el relevamiento, consolidándose como las principales referencias opositoras desde la percepción de los encuestados.

La analista aclaró que estos resultados no constituyen una medición de intención de voto ni representan una proyección electoral. El objetivo del estudio, explicó, consiste exclusivamente en identificar qué dirigentes son percibidos por la ciudadanía como las voces que actualmente confrontan con el Gobierno nacional.

Desde esa perspectiva, consideró que los datos reflejan un proceso de consolidación del liderazgo opositor, especialmente en torno a dirigentes vinculados al peronismo, luego de un período inicial caracterizado por una menor visibilidad de ese espacio político.

Jozami también analizó el impacto que esa configuración puede tener sobre el escenario político. A su entender, la actual polarización continúa favoreciendo al oficialismo cuando el principal adversario es identificado con el kirchnerismo, debido a que una parte del electorado mantiene una fuerte identificación con el rechazo a los gobiernos anteriores.

En ese sentido, sostuvo que el enfrentamiento entre el Gobierno y los principales referentes del kirchnerismo puede contribuir a consolidar apoyos dentro del electorado oficialista, ya que para determinados sectores la continuidad del actual proyecto político aparece asociada a evitar un regreso de experiencias políticas previas.

No obstante, la especialista consideró que el panorama hacia las elecciones presidenciales de 2027 permanece abierto y que todavía existe margen para la aparición de nuevos liderazgos o alternativas políticas que modifiquen el escenario actual.

Según explicó, hasta el momento no emergieron dirigentes ajenos al peronismo que alcancen un nivel de reconocimiento comparable al de Kicillof o Cristina Kirchner como referentes opositores, aunque ese escenario podría evolucionar a medida que avance el calendario político.

El estudio refleja, de este modo, una mayor definición en la percepción pública sobre quiénes ocupan actualmente el rol de principales referentes de la oposición, en un contexto marcado por la reorganización de los distintos espacios políticos y por el inicio de las estrategias de posicionamiento con vistas a las elecciones presidenciales previstas para 2027.