Mayra Mendoza reivindicó la soberanía, cuestionó al FMI y volvió a reclamar la libertad de Cristina Kirchner

Mayra Mendoza vinculó el Día de la Independencia con la defensa de la soberanía nacional

La ex intendenta cuestionó el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional

Reivindicó las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner

Volvió a reclamar la libertad de la ex presidenta Cristina Kirchner

Sostuvo que la independencia también implica desarrollo, trabajo y presencia del Estado

Convocó a defender la soberanía mediante la participación política y el compromiso ciudadano

En el marco de la conmemoración del Día de la Independencia, la ex intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, difundió un mensaje en sus redes sociales en el que vinculó la fecha patria con la situación política y económica del país. En su publicación, la dirigente de Unión por la Patria cuestionó el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), reivindicó la soberanía nacional y renovó su respaldo a la ex presidenta Cristina Kirchner, al reclamar nuevamente su libertad.

A través de su mensaje, Mendoza sostuvo que el concepto de independencia trasciende el hecho histórico de 1816 y debe reflejarse en las decisiones políticas, económicas y sociales que adopta el país. En esa línea, afirmó que la independencia implica garantizar que la ciudadanía pueda definir su propio destino sin condicionamientos externos.

La dirigente recordó que el Acta de la Independencia proclamada el 9 de julio de 1816 no solo estableció la ruptura con la Corona española, sino que también expresó el propósito de evitar cualquier forma de dominación extranjera. Según planteó, ese principio mantiene plena vigencia y continúa siendo un eje central para el desarrollo de la Argentina.

En ese contexto, Mendoza consideró que la defensa de la soberanía nacional también involucra la preservación de la autonomía política y económica. Desde esa perspectiva, sostuvo que la independencia debe traducirse en condiciones que permitan mejorar la calidad de vida de la población, impulsar el empleo, fortalecer la producción, promover la educación y la ciencia, y sostener un Estado con capacidad para asistir a los sectores más vulnerables.

Uno de los principales ejes de su publicación estuvo dirigido a cuestionar la relación del país con el Fondo Monetario Internacional. La dirigente peronista manifestó su rechazo a los procesos de endeudamiento que, según expresó, incrementan la dependencia económica y limitan la capacidad de decisión del Estado argentino.

Al mismo tiempo, reivindicó las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, al considerar que durante esos gobiernos se impulsó un modelo orientado a fortalecer la soberanía política y económica. En ese sentido, señaló que ese período representó una etapa en la que se buscó consolidar un proyecto nacional con mayor autonomía frente a los organismos internacionales de crédito.

Mendoza también aprovechó la fecha para reiterar su respaldo a la ex presidenta Cristina Kirchner. En su mensaje vinculó la situación judicial de la ex mandataria con la posibilidad de reconstruir el proyecto político que, según afirmó, promovió durante sus gobiernos.

Al reclamar nuevamente la libertad de Cristina Kirchner, sostuvo que esa situación representa, a su entender, una condición necesaria para recuperar un modelo de desarrollo basado en la defensa de los intereses nacionales y la ampliación de derechos sociales.

La dirigente de Unión por la Patria concluyó su publicación con una convocatoria a continuar defendiendo la soberanía nacional mediante la participación política, la organización y el compromiso ciudadano. En ese marco, llamó a fortalecer ese trabajo tanto en Quilmes como en el resto del país, al considerar que la construcción de una Argentina independiente requiere el involucramiento de todos los sectores.

El mensaje se sumó a las distintas expresiones realizadas por referentes políticos durante la celebración del Día de la Independencia, una fecha que volvió a poner en el centro del debate público distintas interpretaciones sobre el concepto de soberanía y el rumbo económico del país.

Las declaraciones de Mendoza reflejan la postura que mantiene un sector de Unión por la Patria respecto de la política económica nacional, particularmente en lo referido al vínculo con el Fondo Monetario Internacional y a la necesidad de fortalecer la autonomía del Estado en la definición de sus políticas públicas.

De esta manera, la dirigente volvió a posicionar dos de los ejes que forman parte del discurso del espacio político al que pertenece: el cuestionamiento al endeudamiento externo y la defensa de Cristina Kirchner, al tiempo que vinculó ambos planteos con el significado histórico de la independencia argentina y con la necesidad de preservar la soberanía nacional en el contexto actual.